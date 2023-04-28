В своей квартире прибил для нее шторы на гвоздь: что связывало Майю Плисецкую и Пьера Кардена

Балерина Майя Плисецкая и дизайнер Пьер Карден представили совместное шоу на сцене концертного зала "Россия" в Москве Фото: фотохроника ТАСС.

Это знаменитое черное бархатное платье с зелено-бордовым треном, которое создал для великой балерины французский кутюрье Пьер Карден. В 2017 году, через два года после смерти Майи Плисецкой, бархатное платье передал в музей её вдовец Родион Щедрин.

Карден называл великую русскую балерину своей музой. Они дружили на протяжении десятков лет. Он подарил Майе Плисецкой сотню нарядов. Прежде всего концертные платья, костюмы для балетов Большого театра – «Анна Каренина», «Дама с собачкой», «Вешние воды», «Чайка»...

В Бахрушинском музее хранится 15 сценических костюмов Майи Плисецкой.

Платье, которое всего на три дня (с 29 апреля по 1 мая) выставят в Музее-квартире Плисецкой, было создано для ее гала-представления «Дон Кихот» в Кремлевском дворце в 2010 году.

- Трен фигурной формы, приближенной к овалу, сделан из синтетической ткани с переливами - внешняя часть зеленого цвета, внутренняя – бордового, - рассказала заведующая отделом мемориально-вещевого фонда Бахрушинского музея Анна Закурдаева. - К центральной части пришит узкий пояс зеленого цвета с застежкой на три металлические пуговицы...

Эти подробности интересны узким специалистам. Ну а публике любопытно посмотреть на платье.

Маяй Плисецкая была одной из самых стильных женщин своего времени. В СССР выезжали за границу главным образом артисты балета и цирка. Плисецкая не была шопоголиком, но любила делать покупки, не только себе. Ей нравился сам процесс. Примеряя очередные лодочки или пиджак, она говорила: «Эти туфли (пиджак) – как раз то, о чем я всегда мечтала!». Ну а дома тут же откладывала их в сторону. По воспоминаниям ее близких, туфли на каблучке она носила везде, даже отправляясь на прогулки в предгорья Альп. Не признавая другой обуви.

Одеваться предпочитала у Пьера Кардена, с которым не только дружила, но и очень ценила его как модельера. И он с не меньшим пиететом относился к Плисецкой. Однажды, так сложились обстоятельства, она неожиданно, сюрпризом, остановилась в его парижской квартире напротив Лувра. Карден в этой квартире давно не жил. В доме царило запустение. Но в день «заселения» Майи Плисецкой всемирно известный модельер пришел с молотком и лично приколотил шторы к пыльным окнам, чтобы дневной свет не мешал его гостье высыпаться.

Когда он создавал костюмы для выступлений великой балерины, он лично придирчиво контролировал каждую деталь – вплоть до размера строчки. Об этом Майя Михайловна вспоминала в своей книге «Я, Майя Плисецкая…». «Подымите ногу в арабеск, в аттитюд. Перегнитесь. Вам удобно? Костюм не сковывает движений? Вы чувствуете его? Он должен быть ваш более, чем собственная кожа», - настаивал модельер.

Пьер Карден создал для балета «Анна Каренина» десять костюмов. Один лучше другого. Настоящие шедевры. «Их бы в музеях выставлять, - так считала Плисецкая. - Божественно лучится световая гамма. Черный бархат с газовым шлейфом на балу, сиреневые виньетки в салоне княгини Бетси, белые крылья, чуть скрывающие обнаженное тело в сцене «падения» Анны, желтая клетка со страусовыми перьями на «скачках», шоколадно-коричневая гамма сада Вреде, небесная лазурь итальянского счастливого па-де-де… Всех костюмов я не перечисляю. А какие платья сделал Карден для «Чайки»!.. И еще — «Дама с собачкой»».

Все театральные платья (а еще он делал ей костюмы для кино) были его подарком. Для Плисецкой шил безвозмездно. Более того, даже на афише Большого театра имя Кардена сперва не указывали. Как утверждала балерина, Министерство культуры СССР запретило дирекции театра писать имя французского кутюрье в перечне авторов спектакля.

Но тот и не настаивал. Для него было важно, что он шьет для великой Майи Плисецкой. Прошло время… Когда в СССР началась перестройка, гласность дошла и до театральных подмостков. Сначала на гастролях стали указывать автора костюмов к балету «Анна Каренина». Потом имя Пьера Кардена появилось в программке Большого театра. И наконец летом 1991 года на Красной площади в Москве состоялось грандиозное шоу «40 лет в моде».