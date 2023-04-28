Звезда фильма «Вызов» Елена Валюшкина: «Пересильд сидела в ракете, а я писала ей сообщения»

Актриса Елена Валюшкина на премьере фильма "Вызов" Фото: Иван МАКЕЕВ

«В КОСМОС УЖЕ НЕ ПОЛЕЧУ»

- Как вы попали в «Вызов»?

- Сначала Клим Шипенко отснял сцены на Байконуре и в космосе. Юля Пересильд четыре часа сидела в ракете на взлете, у нее был с собой планшет, и я ей писала: «Юля, я с тобой, держись!» Мы до этого снимались в потрясающем фильме «Молоко», где она играла мою невестку, так что мы хорошо знакомы. А всю земную историю начали снимать потом, начался кастинг, на который пригласили и меня. Когда я отправилась на встречу с Климом, написала Юле – «Юля, я еду к тебе на мать!» Она отвечает: «Тогда я приеду!» И приехала на пробы. И мы с ней так здорово замутили там, что Шипенко сказал: «Вы и правда как мать и дочь!». Как-то я покорила сердца.

- Вы сами полетели бы в космос?

- Конечно. Просто для этого все-таки надо все-таки иметь здоровье.

- Ну, вот Деннис Тито, первый космический турист, был отнюдь не юным человеком, когда отправился на орбиту. И летал с не очень здоровым сердцем, у него что-то там прихватило на старте…

- Вот только этого мне и не хватало для полного счастья! Еще на горных лыжах покататься, чтобы руки-ноги сломать… Нет. Наверное, если бы я была помоложе лет на 30, загудела бы, а сейчас уже нет.

«ХАРИТА ИГНАТЬЕВНА - ФИГУРА ТРАГИЧЕСКАЯ»

- А где легче работать – в кино или в театре? Театр ведь очень многие считают «террариумом единомышленников».

- В кино то же самое. И у вас в газете и на радио то же самое. Любая организация, где работает больше пяти человек, - уже непростая история. Это всегда битва самолюбий, талантов, ума. Все одинаково. Думаете, на заводе этого меньше? Да то же самое!

- Недавно вышел спектакль «Бесприданница», где вы играете Хариту Игнатьевну.

- Это спектакль - не классический Островский. Это не Малый театр, мною любимый. Это совершенно новая история, созданная нашим художественным руководителем и постановщиком спектакля Евгением Марчелли. И назвал он спектакль «БЕСприданница». По его задумке, в персонажах сидят бесы, которые мешают чистоте, мешают девочке, которая входит в жизнь. Ее все время провоцирует мужское окружение, которое ее не ценит, живет только для себя…

- А в Харите Игнатьевне какой бес сидит?

- А вот в ней как раз беса-то и нету. Но это моя хитрая задумка, режиссер об этом не знает. Сколько бы я ни смотрела «Бесприданниц», понимала, что Харита Игнатьевна - совершенно трагическая фигура. У нее было три дочери, и двое из них погибли. Одну зарезали, другая сгинула, и осталась одна-единственная Лариса… Все пишут и говорят – ой, она любым способом хочет ее выдать замуж, сбыть с рук. А она всеми способами хочет ее сберечь, сохранить ей жизнь. Но у нее и это не получается. Для меня это трагическая роль, я ее так и играю.

«В «ПОСЛЕДНЕМ БОГАТЫРЕ» Я ИГРАЛА В СОБСТВЕННОМ ПАРИКЕ»

- До начала XXI века у вас киноролей было мало. А с 2006 года - по несколько картин и сериалов в год, гигантская фильмография. Почему именно в этот момент так произошло?

- Значит, так должно было случиться. Там наверху посидели и подумали: Мы у нее кое-что украли поначалу, давайте-ка вернем». И вернули. За что им большое спасибо. Они меня разглядели сверху и решили справедливость восстановить.

- В трилогии «Последний богатырь» вы играете главную злодейку. Раньше вам нечасто приходилось играть таких персонажей…

- Я легко согласилась. Правда, когда соглашалась, не знала, что она вырастет в главную злодейку. В первом «Богатыре» речь вообще шла об одном съемочном дне. Я-то хотела там играть Бабу-Ягу, но эта роль уже была отдана Лене Яковлевой… Мне сказали «Подожди, дальше будет продолжение», но это всегда так: сначала заманивают на какую-нибудь фигушечку, обещают: «Дальше мы пишем только про тебя!», и на этом все заканчивается. Но здесь моя героиня, которая поначалу только метлой машет, и правда оказалась в самом центре истории. Поначалу никто не знал, как она будет выглядеть в качестве злодейки: даже, девочки, которые шили костюмы, очень долго не могли найти ее голову. Шили много париков, чего-то там соображали, но режиссер Дима Дьяченко категорически говорил: «Не то!» В итоге я притащила парик свой короткий, который я когда-то купила в Америке, в китайском париковом магазине за копейки. И Дима сказал: «Шикарно, вот это наша Галя!»

- Еще один фильм, который так же, наверное, сейчас популярен, как и «Формула любви» - «Горько!»

- Это гениальная картина! Не побоюсь этого слова. Я где-то в середине съемок подумала: кого-то мне режиссер Жора Крыжовников напоминает по манере работы. А мне говорят – здрасьте, приехали, он напоминает Марка Захарова, это же его ученик! Он создал на площадке невероятную атмосферу, с одной стороны, свободную, с другой - под управлением режиссера. Крыжовников абсолютный лидер, каким был и Марк Анатольевич. Потому что на площадке должен быть один лидер - режиссер, это его кино, а мы - его краски.

«ТЫ ИГРАЕШЬ РАИСУ МАКСИМОВНУ, А НАДО - НАИНУ ИОСИФОВНУ!»

- Какую самую неожиданную роль вам в жизни приходилось играть? Мне почему-то кажется, что это Наина Ельцина в фильме 2011 года «Ельцин. Три дня в августе», который мало кто видел.

- Да, пожалуй, эта - из самых неожиданных. Когда мне предложили попробоваться, я ответила: «Товарищи, вы меня видели вообще в лицо?» Дима Назаров, игравший Ельцина, похож на него хоть отдаленно, а я… Когда приехала, мне стали лепить пластический грим. Я говорю: «Не проще ли вам найти актрису, которая мало-мальски на нее похожа?» - «Нет, Лена, мы хотим, чтобы это была ты». Потом они сами посмотрели на то, что получилось, и весь пластический грим с меня сняли. Правда, очень хороший сделали парик – один в один, который давал хоть какую-то схожесть. Потом, когда я наконец стала пробоваться, они очень смеялись и говорили: «Слушай, подожди, ты сейчас Раису Максимовну играешь. А мы тебя приглашали на Наину Иосифовну!» В общем, решили, что я буду играть просто женщину, жену президента. А с самой Наиной Иосифовной я не общалась. Потом мне передавали, что вроде бы она посмотрела фильм и сказала: «Ну, там совсем не я, и вообще это ко мне не имеет никакого отношения…»

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Елена Валюшкина родилась в 1962 году в немецком городе Потсдаме, где служил ее отец. Вернулась из ГДР еще в детстве. В 1984-м окончила Высшее театральное училище имени Щепкина, и с тех пор работает в Театре им. Моссовета.

Снималась в фильмах «Формула любви», «Как стать счастливым», «Черная молния», «Горько!» и «Горько! 2», «Бабушка легкого поведения», «Я худею», «СуперБобровы. Народные мстители», «Молоко», «Елки 8», трилогии «Последний богатырь», «Вызов», а также в сериалах «Универ. Новая общага», «Метод Лавровой», «Лондонград», «Озабоченные, или Любовь зла», «Следователь Тихонов», «Ольга».

Первый муж - Леонид Фомин - был ее преподавателем. Второй, Александр Яцко - актер. В браке с ним родились дочь Мария (в 1997 году) и сын Василий (в 2002-м).