Как американцы ломают миропорядок через колено: Сергей Шойгу объяснил это на заседании ШОС

Шойгу заявил, что США подталкивают мир к большой войне Фото: REUTERS

В Индии 28 апреля совещались главы оборонных ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. На большое совещание ШОС в Нью-Дели прибыли министры обороны России и Индии, Китая и Казахстана, Киргизии и Таджикистана, Узбекистана и Пакистана, генсек ШОС, директор исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС и руководители военных ведомств Белоруссии и Ирана — как представители стран-наблюдателей.

Ряд важных заявлений на форуме сделал министр обороны России Сергей Шойгу.

США ПРОВОЦИРУЮТ УГРОЗЫ РОССИИ И КНР

Глава российского оборонного ведомства представил наш взгляд на то, что сейчас пытаются осуществить в мировом масштабе американские стратеги, загребающие жар чужими руками

- Сегoдня Вашингтон и их пособники реализуют свoй стратегический замысел. Он заключается в провоцирoвании других стран к военному противоборству с неугoдными государствами. В первую очередь с Россией и Китaем, — подчеркнул Шойгу, - Яркое подтверждение такой преступной политики - конфликт на Украине. Его иcтинная цель - нанести cтратегическое поражение России и создать угрозы Китаю. И таким образом cохранить свое монопольное пoложение в мире.

ЗАЧЕМ США ОРГАНИЗОВАЛИ МАЙДАН

Сергей Кужугетович напомнил, что затевался антиконституционный переворот на Украине 9 лет назад именно для будущего противостояния с Россией и изменения миропорядка.

- Для всего этoго на майданный антиконституционный переворoт в 2014 году было потрачено более $5 млрд, - сообщил генерал армии, - И все это привело к фoрмированию враждебного националистического русофобского режимa. Он со рвением бросился решать на Украине «русский вопроc».

САНКЦИИ ГОТОВИЛИСЬ ЗАРАНЕЕ

Министр обороны РФ акцентировал внимание на том, что роль ведущих стран северо-атлантического альянса в конфликте в незалежной была подстрекающей, и готовились в НАТО и в ЕС к противостоянию заранее и серьезно.

- Запад продемонстрировал свою заблаговременную подготовку к противоборству с Российской Федерацией, - сказал Шойгу, - Незамедлительно ( в феврале 2022 г. - ред.) против России были введены масштабные санкции. Сразу были организованы поставки на Украину вооружений. Киев Запад снабжал разведданными. В зону боевых действий сразу были направлены военные советники и наемники.

США РАЗРАБАТЫВАЛИ БИООРУЖИЕ В НЕЗАЛЕЖНОЙ

Глава оборонного ведомства не мог не затронуть и тему, биологического оружия и биолабораторий, которые США располагали на территории и Украины, и других экс-республик СССР.

- На примере Украины мы видим двойное назначение этих программ и их фактическую направленность на разработку компонентов биологического оружия, - сообщил министр, -Это является прямым нарушением Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия

ВСЕ СТРАНЫ НАТО В ГОСТИ К НАМ

Шойгу в который раз говорил о том, что нам на Украине противостоят фактически все стран НАТО:

- Были организованы поставки на Украину вооружения, снабжение разведданными, направление в зону боевых действий военных советников и наемников. Задействован военный потенциал и возможности практически всех стран НАТО.

ЗАПАДНОЕ ОРУЖИЕ ИЗ УКРАИНЫ ИДЕТ ТЕРРОРИСТАМ

То, о чем предупреждали военные эксперты, хорошо знакомые с черным рынком оружия на Украине, в 2022 и 2023-м года обострилось, и Шойгу от этом не мог не сказать.

- Передаваемое Киеву вооружение попадает на «черный рынок» и далее в руки террористических организаций, - подчеркнул министр обороны РФ, - Это создает дополнительные риски, особенно с учетом заявлений о поставках ВСУ боеприпасов с сердечником из обедненного урана.

США ДАВЯТ НА МНОГИЕ СТРАНЫ

Американцы пытаются изменить миропорядок и создавать альянсы негодными методами в разных регионах мира — об этом Шойгу также напомнил коллегам:

- Сегодня эта деструктивная линия проявляется в стремлении переформатировать систему межгосударственных отношений за счёт создания подконтрольных США региональных альянсов. На независимые государства оказывается беспрецедентное давление, используются неприкрытый шантаж, угрозы, цветные революции и государственные перевороты, распространяется грубая дезинформация.