В России объявлены победители Национального органического конкурса

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Комиссия Конкурса на соискание премии за достижения в развитии российской органической продукции во главе с первым заместителем Председателя Совета Федерации Андреем Яцкиным определила победителей в 11 номинациях второго Национального органического конкурса.

• В номинациях «Регион – лидер по числу сертифицированных производителей» и «Регион - лидер по поддержке органического производства» победителем признана Воронежская область;

• В номинации «Новый органический продукт» победителями стали ИП КФХ Костюков Сергей Николаевич, Белгородская область, и ООО «Органик Эраунд», Ставропольский край;

• В номинации «Ассортимент органической продукции» победителями стали ООО «Шульгино», Московская область, и ООО «АгриВолга», Ярославская область;

• В номинации «Экспортоориентированный производитель органической продукции» победителем стало ООО «Аривера», Республика Мордовия;

• В номинации «Лидер продаж органической продукции в торговых объектах» победителем признана «Азбука вкуса» (ООО «Городской супермаркет»);

• В номинации «Лидер интернет-торговли органической продукции» победителем стал OZON (ООО «Интернет решения»);

• В номинации «СМИ-лидер по публикации информации об органической продукции» победителем стала медиагруппа «Комсомольская правда»;

• В номинации «Органик-блогер» победителем признана Ирена Понарошку;

• В номинации «Лучший молодежный проект по популяризации органической продукции» победителями стали Авторский коллектив ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина», Белгородская область, и Лях Никита Романович, ученик МБОУ СОШ 130 с углубленным изучением отдельных предметов, г.Уссурийск, Приморский край;

• В номинации «Народный органический бренд» победителем признано ООО «Городище-хлеб», Белгородская область.

Выбор «Народного органического бренда» проходил на сайте Роскачества с 10 марта по 11 апреля, а победитель был определен путем прямого голосования потребителей. Свои голоса отдали более 70,000 человек, что в четыре с половиной раза больше, чем в прошлом году.

В Секретариат Конкурса – функции выполняет Роскачество - поступила 291 заявка, что в два с лишним раза больше числа участников прошлого года. География конкурса по сравнению с прошлым годом также увеличилась более чем в 2 раза: заявки были получены из 49 регионов (годом ранее – из 21 региона).

Награждение победителей состоится 25 мая 2023 года в рамках X Невского международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге.

Справочно:

Национальный органический конкурс проводится под эгидой Совета Федерации совместно с Министерством сельского хозяйства РФ и Роскачеством при поддержке Фонда «Органика» в целях развития рынка органической продукции, формирования привычек к здоровому образу жизни граждан страны, охраны окружающей среды и внедрения принципов устойчивого развития органического сельского хозяйства, поощрения передового опыта в развитии производства органической продукции как в Российской Федерации, так и в Евразийском экономическом союзе.

Состав Конкурсной комиссии: Совет Федерации, Государственная Дума, Министерство сельского хозяйства РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Торгово-промышленная палата РФ, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Федеральная служба по аккредитации, Федеральное агентство по делам молодежи, Роскачество, ФГБУ «Агроэкспорт», АО «Российский экспортный центр», АО «Россельхозбанк», АО «Корпорация «МСП», Фонд «Органика», АНО «Национальные приоритеты», Евразийская экономическая комиссия.

Генеральный финансовый партнер конкурса: Фонд «Органика».

Генеральный информационный партнер конкурса: ИА «ФедералПресс».

Информационные партнеры конкурса: ФГБУ «Агроэкспорт», Союз органического земледелия, «Ветеринария и жизнь», «Агроинвестор», проект +1, «АГРОпрактика».