Уже треть специалистов IT-отрасли в России - женщины: Равенство возможностей, будущее и перспективы

Фото предоставлено Холдингом T1

Повышению интереса у женщин к технологическим специальностям, а также их вовлечению в цифровую экономику посвятили деловой завтрак, который был организован Холдингом Т1 в минувший вторник, 25 апреля, в Москве. Модераторами этой встречи были директор по взаимодействию с органами государственной власти Холдинга Т1 Дина Ашрапова и заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда» Анжелика Сулхаева.

Как уточняется, в 2020 году доля женщин среди специалистов IT-сферы в нашей стране была около 30%, а по итогам прошлого этот показатель возрос до 32%. В текущем году, согласно прогнозам, рост данного показателя может быть еще более стремительным. Отмечается, что именно IT-отрасль из первых вытесняет гендерные стереотипы.

«Цифры говорят о растущей с каждым днем активности женщин в нашей отрасли. Важно идти им навстречу, и это происходит. Бизнес сегодня готов нанимать больше программистов, аналитиков, дизайнеров, технических писателей - женщин», - заявила Дина Ашрапова в своем вступительном слове.

Подчеркивается, что женщинам нужны новые возможности для развития, а также меры поддержки. В январе этого года российским правительством была утверждена Национальная стратегия действий в интересах женщин до 2030 года, в которой сфокусировались на обеспечение равных возможностей для личной, а также профессиональной самореализации женщин в России. Кроме того, говорится о создании комфортной среды, включающей доступность здравоохранения, образования, открытость рынка труда, а также работу по борьбе с общественными стереотипами в отношении женщин.

«Надеемся, что действия государства помогут повысить интерес женщин к технологическим специальностям, ведь мы - девушки - очень нужны для построения цифровой экономики», - заявила Анжелика Сулхаева.

Заместитель генерального директора Холдинга Т1 по стратегии, маркетингу и коммуникациям Ольга Добрякова сообщила, в прошлом году сфера IT стала одной из наиболее привлекательной для женщин в России, отметив, что в Группе Т1 примерно 30% сотрудников - женщины, 24% из которых занимают руководящие должности.

«Больше половины женщин в холдинге Т1 имеют экономическое образование, гуманитарное, естественнонаучное, а вовсе не техническое. Благодаря развитию технологий разработки для входа в ИТ-профессию фундаментальное образование - уже не критичное требование», - сообщила она, уточнив также, что «для быстрой адаптации» у холдинга есть академия и профессиональные сообщество, а также «обмену знаниями способствует корпоративные портал и конференции».

Сообщается, что меры для поддержки женщин в IT активно предпринимает государство. Как рассказала начальник отдела департамента развития цифровых компетенций и образования Министерства цифрового развития РФ Татьяна Ерохина, ее ведомство проводит активную работу «по развитию и постоянному совершенствованию проектов, направленных на подготовку квалифицированных кадров», в том числе стараются сделать сферу IT интересной и популярной среди женщин.

Руководитель по коммуникационному сопровождению Национального проекта «Цифровая экономика» (АНО «Национальные приоритеты») Екатерина Гаврилова отметила важность продвижения IT-образования на аудиторию разного возраста, сообщив также, что по данным исследования Всемирного экономического форума 2020, цифровая экономика создаст около 97 миллионов новых рабочих мест к 2025 году.

«Уверены, что девушки безупречно впишутся в эту перспективную отрасль. Поэтому важно продолжать говорить о том, что в IT нет ограничений по полу и возрасту. Хочешь – значит, можешь!», - добавила она.

Некоторые в ходе встречи поделились своим опытом работы. Так, генеральный директор телеканала RTVI, основательница крупнейших конференций – ЦИПР и БИОТЕХМЕД Ольга Пивень сказала о том, что многих сферах, среди которых STEM и IT, женщины представлены неполноценно не только из-за того, что они сталкиваются с предубеждениями, но поскольку не пытаются заявить о себе.

«Многие ограничения можно снять законодательно … Но дискриминация не возникает неожиданно на собеседовании или университетском экзамене - ее фундамент закладывается еще в школе», - заявила она, указав на важность проведения диалога о равных возможностях, в том числе гендерных, национальных, расовых, «в широком жанре в СМИ, на профессиональных мероприятиях, в сегменте коучинга, благотворительности», отметив, что «тогда мы увидим реальные сдвиги в социальной философии».

Директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова рассказала об опыте своей компании, в которой 60% работников - женщины.

«В Московском метрополитене около трети сотрудников – это женщины, которые работают на абсолютно разных профессиях. А с 2021 года женщины работают машинистами электропоездов. Мы гордимся тем, что женщины могут построить карьеру в столичном метро – все условия для этого есть», - отметила заместитель начальника ГУП «Московский метрополитен» по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Жанна Ермолина.

И.о. заместителя управляющего партнера, руководитель направления по работе с клиентами, партнер департамента аудиторских услуг Группы компаний Б1 Наталия Старыгина рассказала программе по поддержке девушек в корпоративном секторе «Деловые женщины», отметив, что миссией является «сформировать сообщество, в рамках которого можно поддерживать друг друга, знакомиться с потенциальными партнерами, клиентами и поставщиками».

«Женщины способны на любые подвиги и решение самых разнообразных и сложных задач. Пройдя длинный и успешный карьерный путь в международных и российских IT- корпорациях и в итоге основав и возглавив свою собственную компанию GETMOBIT, я в этом убедилась», - рассказала о своем опыте генеральный директор компании «Гетмобит», член правления РУССОФТ Мария Рукавишникова.

Многопрофильный холдинг Т1, организовавший мероприятия, является одним из лидеров российского IT-рынка, партнером главных производителей и разработчиков в сфере информационных технологий. В штате холдинга работает 16 тысяч сотрудников. В 2022 году оборот его оборот превысил 166,7 млрд рублей.