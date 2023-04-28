Тапки за 150 тысяч и куртка из ЦУМа: Елена Блиновская в изоляторе выгуляла модный образ

Елена Блиновская отправилась в изолятор в наряде за 120 тысяч рублей. Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Пока Елена Блиновская курсирует между кабинетами следователей, изолятором временного содержания и судом, где в эти минуты ей избирают меру пресечения, пользователи соцсетей разбирают ее модные "луки". Блогерша-миллиардерша давно упакована в люксовые бренды, вот и черные дни не стали исключением.

Так, на видео задержания, опубликованном Следственным комитетом, Блиновская выходит из "Майбаха" где-то на границе с Республикой Беларусь в темно-зеленых тапочках Hermès из овчины, которые в Сети произвели настоящий фурор. Неудивительно: цена за такие "бархатные тяги" (так в соцсетях иронично называют любую вычурную и непрактичную обувь) - 1800 долларов или около 150 тысяч рублей.

Блиновская выходит из "Майбаха" где-то на границе с Республикой Беларусь в темно-зеленых тапочках Hermès

Впрочем, в тапочках Елена щеголяла недолго: на допрос к следователям, а затем и в камеру изолятора временного содержания, где провела минувшую ночь, блогерша явилась уже в кроссовках Prada стоимостью около 80 тысяч рублей. Куртку-бомбер от Acne Studios, которая на сайте ЦУМа продается за 45 тысяч, королева марафонов менять не стала - так и ходила в ней весь день. А вот черные спортивные штаны любителям моды идентифицировать так и не удалось: такие могут стоить хоть тысячу, хоть сотню тысяч рублей.

Сегодня Блиновская образ уже сменила: в Пресненский суд из ИВС её доставили в красном спортивном костюме с глубоким капюшоном, под которым марафонщица прятала лицо от многочисленных камер. В руках у Елены была сумка с вещами, которые ей понадобятся, если суд на время расследования решит отправить обвиняемую под арест.