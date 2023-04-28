Дмитрий Песков: На параде 9 мая в Москве будут представлены участники СВО

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 28 апреля, журналист «Комсомольской правды» предложил официальному представителю Кремля заострить внимание на темах, связанных с предстоящим Днём Победы…

… - Дмитрий Сергеевич, может быть, это вопрос больше к Минобороны… И, тем не менее, есть ли в Кремле и в Администрации президента понимание и рекомендации, - как на Параде 9 мая в Москве будут представлены подразделения, задействованные в специальной военной операции?

- Они будут представлены, - сказал Песков, - но в деталях это, конечно, - (можно выяснить) в Минобороны.

А лучше дождаться самого Парада.

- А вот, Дмитрий Сергеевич, в крупных городах, где базируются военные округа, Черноморский, Тихоокеанский флот и так далее, тоже будут парады. И там тоже много участников СВО, которые и в отпуске находятся, и так далее. Вот им что можно посоветовать, я имею в виду, властям этих городов, чтобы и там 9 мая тоже были представлены наши славные воины?

- Это везде Минобороны регулирует, - заметил пресс-секретарь, - это не к нам вопросы.

- Спасибо…