Еще один кризис: Европу ждет засуха и война за воду

C наступлением лета Европе стоит ожидать нового кризиса, климатического, - засухи Фото: Shutterstock

C наступлением лета Европе стоит ожидать нового кризиса, климатического, - засухи, считает издание Poitico.

Первые звоночки начали раздаваться еще в прошлом году, когда британцы и французы изнывали от исторических температурных рекордов. Столбики термометров взмыли вверх, из-за энергокризиса власти запрещали чрезмерное использование кондиционеров и просили граждан экономить воду.

Недавнее исследование показало, что Европу преследует сильная засуха с 2018 года. И с того момента страны так и не смогли оправиться. И даже обещанные синоптиками дожди, которые должны пройти в ближайшие недели, не станут панацеей: да, верхний слой почвы будет увлажнен, аграрии облегченно выдохнут, но вот нехватка подземных вод останется. Для этого требуется десятилетие с обильными дождями.

ИСПАНИЯ

Уже сейчас, в апреле, основной водный резервуар испанской Каталонии Сау на грани исчезновения. В надежде спасти оставшуюся воду власти проводят вылов 1,5 тонны рыбы, в том числе редких видов, чтобы она не погибла и не стала причиной загрязнения всей системы водоснабжения региона.

Уже на этой неделе в Испании был установлен температурный рекорд апреля за всю историю наблюдения: +39 по Цельсию.

«Засуха станет одной из центральных политических тем в нашей стране в ближайшие годы», - предупредил премьер-министр Испании Педро Санчес. По словам министра экологии Тереза Риберы, доступность воды в Испании, как и во Франции, к 2050 году может упасть до 40%.

Ассоциация испанских фермеров COAG бьет тревогу: по их оценкам, в этом году стоит попрощаться с урожаем зерновых в четырех регионах и оливок - по всей стране.

ИТАЛИЯ

В Италии крупнейшая река По, протекающая от Турина до Венеции, фактически обмелела. Впервые за 30 лет она достигла рекордно низкого уровня. 652-километровая река является жизненно важной артерией северных регионов страны. На ней завязан туризм, сельское хозяйство, обеспечение электроэнергией регионов. Уровень воды в озеро Гарда уменьшился более чем вдвое. Аналогичная ситуация наблюдается в альпийских провинциях, где озера, чей объем в среднем 100 млн литров, сейчас достигает максимум 42 млн литров.

Специалисты связывают падение уровня воды в водоемах с необычайно сухой и теплой зимой, а также нехваткой снега, который мог бы подпитать их.

ФРАНЦИЯ

На западе Франции разыгралась целая война между «зелеными» и полицией. 25 тысяч активистов выступили против строительства 15 водохранилищ для фермеров. В этом регионе аграрии чаще всего сталкиваются с засухой. Откачивая из почвы грунтовые воды, они могли бы в засушливые месяцы использовать ее для орошения полей. Но «зеленые» посчитали, что фермеры таким образом присвоят себе общее достояние - воду, а это неприемлемо, поэтому они должны перейти к менее водоёмким методам ведения хозяйства.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Европейские власти, пережившие разрушительные последствия прошлых лет, сейчас пытаются как-то подготовиться к тяжелым временам. В Италии издали закон о засухе, который предполагает уменьшение бюрократической волокиты в отношении водной инфраструктуры, в том числе опреснительных установок. Испания представила план по управлению водными ресурсами.

Новая национальная стратегия президента Франции Эммануэля Макрона по управлению водными ресурсами направлена на сокращение общего потребления воды на 10% к концу 2020-х годов. Согласно плану, каждому сектору будет предложено составить предложения по сокращению водопотребления.