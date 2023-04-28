Все сложное — утром: Многодетные мамы объяснили, как все успевать

Многодетные матери дали советы по борьбе с прокрастинацией Фото: Shutterstock

Психологический термин «прокрастинация» уже прочно вошел в нашу жизнь. Так называют склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных дел – люди часто не могут себя заставить сделать какое-то дело, несмотря на угрозу вполне реальных негативных последствий. Например, откладывают написание аттестационной работы на последний день перед сдачей. Или собираются в отпуск в ночь перед вылетом и т.п.

- Прокрастинация всегда не ко времени, - говорит Валентина Красникова, мама 17 детей, мать героиня l степени, общественный деятель, эксперт по эффективному тайм-менеджменту. - И я с ней тоже знакома... Обычно нас накрывает нежелание что-либо делать именно тогда, когда стоит очень важная и непростая задача. И вот мы тянет до последнего, как будто все разрешится само собой. Находим тысячу причин и более легких дел, чтобы отложить то, что откладывать нельзя. В результате хватаемся за это дело в стрессе и жуткой спешке.

На самом деле прокрастинация - абсолютно естественное чувство для человека, потому что мозг старается избавить нас от трудоемких, скучных и непонятных задач и заменить эти эмоции на более приятные. Но груз невыполненных дел сидит в нашем подсознании и не дает по-настоящему расслабиться.

Или же прокрастинация вызвана нашим бессилием, когда мы переоцениваем свои возможности. Ставим слишком сложные задачи, а если еще их несколько... Но можно победить эту привычку и научиться не откладывать важные дела в долгий ящик.

1. Все сложное — утром

Выполнение самых сложных и важных дел с самого утра - наиболее мудрое и эффективное решение. Именно утром наш мозг максимально трудоспособен.

2. Разбивайте большие и сложные задачи на маленькие и простые

Составьте подробный поэтапный план действий. Выполняя небольшие задачи одну за другой, вы быстро и эффективно придете к результату.

3. Устанавливайте четкие временные рамки работы и отдыха

Отводите конкретное время для конкретного действия: поставьте будильник в телефоне или какой-то другой таймер на определенное время, которое полностью посвятите решению той или иной задачи. Или, наоборот, заведите будильник на время отдыха.

Кстати, психотерапевт Артем Толоконин советовал составлять список дел по принципу пирамиды — наверху самое неотложное и при этом серьезное, дальше попроще. Он тоже давал нам советы по борьбе с прокрастинацией. Среди них такие:

* Запретите себе соцсети и игры. Или разрешите их себе в строго отведенное время.

* Уберите звуки мессенджеров. И вообще телефон с глаз долой, пока работаете. Проверяйте сообщения в установленные промежутки времени. Например: перед обеденным перерывом, за 15 минут до окончания рабочего дня, раз в два часа и т.п.

* Попробуйте найти положительную мотивацию в выполнении дела. Купите яркий ежедневник или планер, красивую ручку. То, что будет радовать глаз и пригодится для выполнения задачи.

* Если задача стоит глобальная (например, выучить новый язык), то и ее можно решить небольшими шагами — например, уделять один час в день изучению языка. Делать это нужно тоже в определенное время, чтобы не было желания отложить.

- Важно помнить, что время — это невосполнимый ресурс, - говорит Валентина Красникова. - И, увы, он не копится, а теряется каждую минуту, каждую секунду. Чтобы не упустить свою жизнь и не потратить драгоценное время впустую, очень важно ставить себе цели и расходовать время на их достижение. Только цели, конечно, должны быть не ложными и навязанными кем-то. Иначе, оглянувшись назад, вы поймете, что драгоценное время ушло в пустоту.

КСТАТИ

Когда есть план, то все проще

Так считает мама пятерых детей, успешный блогер, автор книги «Мама-суперагент» издательства «Комсомольская правда» Вероника Бондаренко. Вот что она пишет:

«Я планирую все, что можно запланировать, иначе все запутается.

Режим очень облегчает жизнь, особенно жизнь многодетной семьи. Именно с него все начинается. Я за режим — всегда, и с первым ребенком, и со вторым, и с третьим, и дальше. Потому что «новенькие» в семье подстраиваются под всех остальных: не мы под маленького, а маленький под нас.

У нас есть расписание жизни, мы всегда живем по нему. И, например, дневной сон обязателен, несмотря на то, что дети уже и школьники, и дошкольники, и многие в этом возрасте от сна отказываются. Но даже если дети дома, у нас есть непреложные «суп и сон».

Да, суп — тоже часть режима, все годы моего материнства дети непременно едят его. Кстати, сама я суп не ем, но это мне совершенно не мешает объяснять сыну и дочерям, что такой обед у нас всегда и навсегда, вот такое полезное правило.

С самого раннего возраста наши дети привыкают жить по режиму и расписанию, и уже не приходится так много и подробно объяснять, почему так».