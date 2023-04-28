Из Зеленского готовят главнокомандующего-икону. Съемки уже начались

Украина снимает фейковые видео с Зеленским перед контрнаступлением Фото: REUTERS

Президент Украины приехал в оккупированную Украиной часть Запорожской области. Нет, не на передовую, и не для того, чтобы в очередной раз похвалить своих солдат и раздать им горстку медалей. На этот раз он сделал это тайно.

- Информация подтверждена, и не из одного источника, - отметил в беседе с Радио "Комсомольская правда" председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. - На оккупированной части Запорожской области Российской Федерации (то есть, по сути, Зеленский тайно пробрался в Россию) он находился, с его участием снимали ролики.

Причем ролик был не один и не два. По словам источника "Комсомольской правды", Зеленский переодевался, менял локации и «много снимался». И делалось это все в режиме строжайшей секретности. Но главное, что к линии соприкосновения съемочная бригада даже приближаться не стала:

- Он не был в Орехове или Гуляйполе, по крайней мере, мне неизвестно, чтобы он туда добрался, - отмечает Рогов. - Снимали на определенных узнаваемых местах Запорожской области.

Как отмечает Владимир Рогов, задумка тут простая (она напрямую связана в прошлой деятельностью Зеленского - его актерская игра и постановка шоу):

- Я думаю, это делали с одной целью: когда нацисты попрут в наступление (а, скорее всего, они попрут именно на Запорожском направлении), они покажут эти ролики и будут рассказывать, что он чуть ли не командует войсками на передовой. А в украинских информационных помойках сообщат, что он горел в танке под Ореховом или стрелял из РСЗО где-нибудь под Гуляйполем или шел в атаку на Васильевку, - объясняет политик.

Этот визит Зеленского действительно не похож на обычный. Как правило, когда он ездит по войскам, это очень широко освещают, как было в Артемовске или в других местах:

- Он, прекрасно зная, что Путин пообещал премьер-министру Израиля, что никто эту зеленую плесень лично трогать не будет, хорохорился и всячески показывал, насколько он смел и храбр, приезжая в зону спецоперации. Показывал, то «он не лох», как он любит говорить, - отмечает Рогов.

Теперь же все не так. Вся его поездка прошла в режиме строгой секретности. Значит и правда готовят что-то не только в военном, но и медийом поле.