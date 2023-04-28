ВОЗ бьет тревогу: около 80% подростков в России недостаточно физически активны

Психолог Пуговкина рассказала о влиянии недостатка физической активности у подростков на психическое здоровье Фото: Shutterstock

В России подростки перестают двигаться и активному образу жизни предпочитают сидячий, пассивный. ВОЗ заявила о недостаточной физической активности у 79,1% мальчиков и у 80,9% девочек в РФ. За последние 16 лет, несмотря на всю агитацию за ЗОЖ, малоподвижных подростков меньше не стало.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проанализировали данные по физической активности подростков в возрасте 11—17 лет в 146 странах мира, начиная с 2001-го года и до 2016-го. В целом в мире мальчики с 2001 года чуть подтянулись в плане активности, а вот девочки – нет. Причем у нас в стране тенденция другая. Мальчики свою физическую активность снижают быстрее (на 1,8% с 2001 по 2016 год), чем девочки (снижение активности на 0,3% с 2001 по 2016 год).

Если физическая активность в мире продолжится падать такими темпами, то за десять лет (расчет проводился с 2020 по 2030 год) человечество потеряет почти 500 млн человек - в основном из-за артериальной гипертензии (47%) и депрессии (43%). И годы пандемии только усугубили ситуацию.

- Пандемия оставила нам целый шлейф последствий, связанных с резким увеличением так называемого «экранного времени», - рассказала KP.RU кандидат психологических наук, доцент кафедры клинической психологии и психотерапии факультета Консультативной и клинической психологии МГППУ Ольга Пуговкина. - В одном из исследований, включающем опрос около 30 000 школьников отмечается, что помимо резкого увеличения времени, проведенного с компьютером, гаджетом, в соцсетях, наблюдается и снижение продолжительности сна, физической активности, времени, проведенного на улице. Вместе с тем растет время, которое тратится на выполнение домашних заданий, в том числе, в связи с трудностями самоорганизации и концентрации внимания. Растет, наконец, частота неврологических и психических нарушений, таких как зрительный компьютерный синдром, астенические и депрессивные состояния, апатия, слабость, отсутствие радости и стремлений.

Критическими последствиями периода пандемии стали не только малоподвижность подростков, но и дефицит общения и эмоциональной близости, отмечает эксперт. Эмоциональная близость – трудно измеримое, но крайне важное условие развития социального интеллекта и уверенности, ощущения собственной компетентности в общении. В условиях онлайн-общения социальные навыки развиваются слабо, они не покрывают всех потребностей подростка, что ведет, в свою очередь, к росту социальной тревожности.