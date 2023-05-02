ЦЕМЕНТное правило: Больше строить – дешевле продавать

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Уральский предприниматель Дмитрий Киреев разводит руками, за прошлый год цены на строительные материалы взлетели прилично. Железные листы, облицовочный кирпич, арматура, та же краска ощутимо подорожали.

- Цемент тоже вырос в стоимости, но не внаглую, - говорит Дмитрий. – Примерно в 1,5 раза. Год назад мешок в 50 кг брали за 350 рублей, сейчас – за 500. Иные стройматериалы в 2-2,5 раза стали дороже.

Киреев привык работать с хорошими марками цемента, обычно берет российский М-500, у него качество высокое.

- Попробовали как-то взять дорогой импортный, - рассказывает предприниматель, - а он начал слоиться, фундамент, чтобы не разрушился, пришлось плиткой плотно облицевать.

Данные Росстата подтверждают слова предпринимателя, общий рост цен на строительные материалы в 2022 году составил почти 14%. Исполнительный директор НО Союзцемент Дарья Мартынкина в свое время объясняла журналистам, что тот же цемент подорожал не на пустом месте. Газ, например, увеличился в цене на 8,5%, а его доля в себестоимости цемента составляет 13%. Тарифы на электроэнергию выросли на 9% (доля - 9%), железнодорожные тарифы поднялись на 21,4% (доля — 23%), а стоимость сырья увеличилась на 17,5% (доля — 5%). Вот и считайте.

Менеджер по продажам Иван Картелайнен из Новосибирска по опыту знает, цемент дорожает каждый год перед началом сезона.

- Тенденция такая, - объясняет Иван. – Растут цены на комплектующие для производства, соответственно – дороже конечный продукт. С экономической точки зрения, все оправдано. Плюс не нужно забывать про индексацию зарплат.

- Но вам, как трейдеру, наверняка, было бы выгоднее покупать цемент дешевле? – спрашиваю я Ивана.

- Выгодно – не всегда целесообразно. Давайте разумно смотреть на ситуацию. Производство цемента – достаточно энергоемкое. На строительном рынке альтернативы ему нет, он нужен везде: и для частных хозяйств, и для крупного строительства, и для дорожных работ. В этом году в Сибири цемент подорожал в среднем на 700 рублей за тонну. Это ощутимо, но на фоне роста на другие товары вполне терпимо. Посмотрите, как дорожают продукты, лекарства, стоматологические услуги. Почему цемент должен быть исключением?

Что касается спроса, Иван переживает, что в этом году уже наметилось снижение продаж на 10-15%. Но, по его мнению, виновата погода. Слишком уж холодным выдался в Сибири апрель.

- А вообще объемы цемента на рынке зависят от потребления, - говорит Иван. - Может быть, и надо бы производить больше. Но будет ли он востребован у частников, крупных застройщиков, бетонных заводов.

Спрос рождает предложения. Одна из экономических истин. Но к словам Ивана я бы добавила еще один важный момент. В конечном итоге, спрос на цемент зависит от количества денег у населения. Если есть средства на жилье или его строительство, будет развитие строительной отрасли и высокое потребление цемента.

ВРЕМЯ НАРАЩИВАТЬ ОБЪЕМЫ

Эксперты единодушны, потребление цемента на душу населения в год – один из важнейших индикаторов состояния экономики страны. Теперь давайте сравним цифры разных стран за 2021 год. Казахстан – 620 кг, Китай – 1,63 тонны, Россия – 420 кг. А в среднем по странам мира – 530 кг. О чем это говорит? Ровно то, что в нашей стране экономика развивается менее динамично. Совсем, однако, не хочется быть позади планеты всей. Кстати, небольшая ремарка. Еще пару лет назад, по некоторым оценкам, импорт цемента в Россию был на 13% больше экспорта. Не самая приятная тенденция. Особенно во время бесконтрольных санкций, которые обрушились на Россию за прошедший год. Именно сейчас нужно сделать все, чтобы развить свое производство. Как ни крути, но падение потребления цемента критично для российской экономики. Цементная промышленность – стратегически значимая отрасль строительного комплекса, который, в свою очередь, обеспечивает развитие почти всех отраслей экономики, формирует облик городов, состояние инфраструктуры, качество жизни людей.

В УСЛОВИЯХ ИЗНОСА ФОНДОВ

Что такое цементная отрасль в целом? Это крупнотоннажная, технологически сложная, энерго- и капиталоемкая. Чтобы существенно увеличить объемы производства, цементным заводам требуется от года до трех лет. «Моментально» запустить производство – невозможно. Необходимо подготовить оборудование к работе, выполнить соответствующие ремонты.

- В каком состоянии отрасль сейчас?

- Производственный потенциал отрасли превышает потребности экономики страны в цементе. Почти 60% цемента производится на новых и современных технологических линиях. На этом позитивная часть заканчивается, - отмечает Владимир Гузь, управляющий партнер консалтинговой компании СМПРО. - В пассиве – хроническое отставание роста стоимости цемента от промышленной инфляции, продукции металлургической промышленности, стоимости многоквартирного жилья на первичном рынке. Так продукция металлургической промышленности с 2012 года выросла в 2,43 раза, промышленная инфляция в 2,14 раз, а продукция цементной промышленности в 1,66 раза. Отсюда видно, какие отрасли разгоняют инфляцию, а какие, наоборот, ее сдерживают.

По словам Гузя, если сравнить рост цен на жилье и на цемент, то за последние 4 года жилье подорожало в 1,71 раз, цемент в 1,37. Отсюда вывод, что цемент не может быть причиной высоких цен на строительную продукцию. Но зато это весомая причина для торможения развития цементной промышленности. А ведь инерционность отрасли и прямая зависимость себестоимости от количества реализованной продукции указывают на важность заблаговременного планирования объемов производства. Цементники должны видеть обоснованные региональные и федеральные прогнозы потребления строительного материала в горизонте от трех лет, иначе предприятия просто не смогут выстроить свою деятельность эффективно.

СПРОС ПАДАЕТ

Про объемы потребления цемента на душу населения в России мы уже писали выше. Печальный факт, они могут быть еще меньше.

- Минус 5% по итогам первого квартала 2023 года к аналогичному периоду прошлого года, - приводит данные Владимир Гузь.- Основываясь на официальных прогнозах макроэкономических показателей по итогам года снижение может составить от 2 до 8%. Это еще не падение и, если отрасль закончит год в указанном диапазоне – это будет не плохо.

Причин снижения потребления несколько. Одна из очевидных – высокие цены на новостройки в столицах и крупных городах, которые в несколько раз могут превышать строительную себестоимость. В интересах строительной отрасли, населения и экономики – больше строить и дешевле продавать. В интересах девелоперов, лендлордов и, возможно, банков – любым способом сохранить текущий уровень цен, в том числе ограничивая предложение на рынке.

Правда, по иным оценкам падение спроса только началось и будет еще более серьезным, как только закончатся госпроекты. В течение года прогнозируется сохранение тенденции к сокращению объемов сбыта, которое может составить до 10-12%, что подтверждается результатом января-марта – в некоторых регионах падение может достигать 20%.

ПАНАЦЕЯ ДЛЯ ОТРАСЛИ

Очевидно, что самый эффективный способ стимулирования развития цементной промышленности – рост спроса на продукцию.

- Для поддержания спроса на цемент и другие строительные материалы, надо больше строить жилой недвижимости и снижать цены, - объясняет эксперт Гузь. - Важно не снижать темпы инфраструктурного строительства. Необходимо строить больше автомобильных дорог и строить в первую очередь из цемента.

Лучшей панацеей могут стать массовое строительство и госконтракты. Именно эти два фактора способны дать мощный импульс развитию отечественной цементной промышленности в свете решения задач, поставленных президентом и правительством РФ. Речь идет, прежде всего, о росте объемов жилищного строительства до 120 млн квадратных метров в год к 2024-му, а также об увеличении до 35% доли ввода в эксплуатацию дорог с цементобетонным покрытием к 2025-му.

Последнее стратегически важно для нашей страны. Как говорят специалисты: прочностные характеристики цементобетонных дорог не зависят ни от температуры, ни от влажности воздуха, ни от интенсивности движения транспортных средств. Они хорошо выдерживают агрессивные воздействия окружающей среды, температурные перепады, не допускают образования колеи. Неплохой способ навсегда избавиться от плохих дорог, которые давно стали притчей во языцех в нашей стране. К слову, новые автострады первой и второй категорий в Европе и во многих странах Азии сейчас строят исключительно с цементобетонным покрытием. Внедрение такого принципа дало бы нашей дорожной отрасли мощный толчок не только к развитию технологий дорожного строительства, но и к организации собственного российского производства нового высокотехнологичного дорожно-строительного оборудования. Появятся новые производства, а с ними и новые рабочие места.

Если говорить о транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года, то показатель цементобетонных дорог от общей протяженности сети должен составлять порядка 50%. Чтобы достичь таких результатов, дорожникам уже сейчас необходимо увеличить объемы цементобетона в работе. Тем более, что в России есть позитивный опыт применения качественного цементобетона, способного выдержать существенные нагрузки - 80 км Северного обхода Новосибирска, 14 км на трассе Чита – Забайкальск, 20 км автотрассы М-4 «Дон», 8 км трассы А-370 «Уссури», 10 км трассы М-6 «Каспий» в Волгоградской области.

ГОТОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Но не дорогами едиными можно развить цементную промышленность. Эксперты подготовили ряд существенных доводов, которые могут помочь в становлении отрасли и экономики в целом.

- Предоставить привлекательные условия ипотечного кредитования для сохранения темпов строительства и реализации жилья на уровне не ниже 2022 года, - перечисляет Владимир Гузь, управляющий партнер консалтинговой компании СМПРО. - Максимально внедрить новые эффективные технологии строительства (крупноразмерные модули в строительстве зданий, долговечные дорожные объекты с бетонным покрытием и др.), сформировать госпрограмму импортозамещения оборудования и запчастей, начав ее реализацию в нынешнем году. Получить от Минстроя России и Минтранса России гарантированный прогноз потребления цемента в разрезе федеральных округов и регионов.

Помимо этого, специалисты отмечают, что необходимо совершенствовать меры финансовой поддержки, в том числе включить продукцию «цемент» в Перечень приоритетной продукции, предусмотренный проектом Постановления о поддержке организаций, реализующих инвестиционные проекты.

КСТАТИ

Удивительное дело, но с началом цементного сезона в России появляется одна существенная проблема. Это ограничения (не более 30 дней) на проезд грузового транспорта на региональных дорогах. Подобная мера необходима на период просушки дорог после зимы, чтобы полотно было сохраннее. Раньше такие запреты вводились и на федеральных трассах, но в 2018 году Минтранс их отменил. Теперь решения за региональными властями. На данный момент ограничения введены в 67 территориях, среди них Рязанская, Тверская, Тамбовская и Кировская области, хотя в прошлом году в этих субъектах запретов не было. За нарушение штраф – до полумиллиона рублей.

Под ограничения, как ни странно, попадают и развозчики цемента. Хотя так быть не должно. Обычно меры не распространяются на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива и ГСМ, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, коммунальных отходов, а также международные перевозки грузов. В указанных случаях не ясно, чем перевозка цемента на федеральную стройку по степени важности отличается от перевозки нескоропортящихся продуктов, смазочных средств или международных коммерческих перевозок.