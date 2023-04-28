Фильм «Воланд» сменил название на «Мастер и Маргарита». Предсказание Цыганова о закрытии проекта не сбылось

Кадр из трейлера фильма. Фото: YouTube

Авторы новой экранизации булгаковского «Мастер и Маргариты» продолжают подогревать зрительский интерес в преддверии премьеры. Дата выхода проекта на большие экраны не указана, зато инфоповодов все больше и больше прибавляется. Так, 28 апреля стало известно, что продюсерам все же удалось договориться о правах и использовать название романа в названии фильма. Теперь он будет называться не «Воланд», как планировалось первоначально, а «Мастер и Маргарита».

Кроме того, вслед за тизером картины вышел и первый полноценный трейлер проекта.

В ролике мы видим почти все то же, что и в предыдущих экранизациях (Владимира Бортко и Юрия Кары): посиделки на Патриарших прудах, приглушенные нуар-тона, костюмы 30-х годов прошлого века, страшные и зловещие советские силовики (Никита Тарасов), издевающиеся над несчастным и изможденным писателем с мешками под глазами (Евгений Цыганов). Только с поправкой на современную западную киноконъюнктуру.

В целом, по первым кадрам можно понять, что картина выглядит так, будто готовили ее не для российского зрителя, а для Голливуда. Тут торчат и уши «Бэтмена», и «Джокера» (Коровьева, которого играет Юрий Колокольников, разукрасили ровно как сумасшедшего антигероя комиксов), присутствует и мрачная стилистика фильмов Гильермо дель Торо, и очарование французского бурлеска с люксом «Великого Гэтсби» и даже неонуаром «Вавилона-Берлина» — да, да, если б не кадры Москвы, можно было перепутать место действия с немецкой столицей (или декорациями фильма «Нюрнберг», который поначалу работал над «Воландом», запущенным в работу пять лет назад).

Словом, намешано все, что угодно, кроме аутентичной атмосферы русского романа. Который так ждут зрители.

Видимо, потому что выпускать картину собиралась компания Universal, свернувшая свою работу в России после известных событий.

Возможно, поэтому трейлер не привел в восторг аудиторию. В комментариях под роликом в соцсетях — в основном разочарование и сравнение с предыдущими версиями экранизации большого романа Булгакова.

Кстати, ранее Евгений Цыганов намекал на цензуру и говорил, что фильм может не выйти. Видимо, опять ошибся — как и с оценкой СВО в первые месяцы прошлого года.