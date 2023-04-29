США начали вербовать джихадистов: их готовят к террористической войне с Россией

США ведут активную вербовку джихадистов для терактов в России и других странах СНГ Фото: REUTERS

В середине февраля информагенства, со ссылкой на Службу внешней разведки России, сообщили, что

США ведут активную вербовку джихадистов, аффилированных с "Исламским государством"* и "Аль-Каидой"*, для терактов в России и других странах СНГ. Причина, по которой американцы собрались задействовать свою «старую гвардию» - радикальных исламистов, напомним, как орудие борьбы еще против СССР, США поддержали в 80-х, - очевидна. Вооруженный конфликт на Украине идет явно не про прописанному в Вашингтоне сценарию, и пора выводить на сцену новых действующих лиц. И эти лица, как стало известно KP.RU из надежных источников, уже проглядываются.

Месяц назад глава Центрального командования (CENTCOM) ВС США генерал-лейтенант М.Курилла встречался с руководством «Сирийских демократических сил» (СДС - коалиция сирийской оппозиции, действующая в интересах курдских отрядов народной самообороны) в сирийской провинции Хасеке. Обсуждался вопрос дальнейшего использовании членов террористических группировок, содержащихся в курдских тюрьмах. М.Курилла отметил необходимость составления списков джихадистов (в первую очередь выходцев из России и стран СНГ), которых можно было бы направить на американские военные базы на севере Ирака с целью подготовки к участию в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ.

М.Курилла также поручил командованию СДС сформировать списки членов семей террористов из числа граждан России и государств СНГ, находящихся в лагерях беженцев «Рож» и «Аль-Хоуль». Некоторых из них предполагается перевести в расположенные на севере Ирака подконтрольные спецслужбам США центры подготовки для обучения методам диверсионно-террористической деятельности. Их хотят в дальнейшем снабдить поддельными документами, переправить на территорию северокавказских республик и новых регионов России для совершения терактов.

Примечательно, что еще летом прошлого года сенат США принял резолюцию, в которой признал Россию «спонсором терроризма». Правда, Белый дом формально это не поддержал. Понятно почему: боялись нарваться на «встречный удар». Но зато Европарламент чуть позже тоже объявил Россию «спонсором терроризма». Так что «операция прикрытия», как выражаются знающие политический пиар спецы, была совершена заблаговременно. Смысл ее очевиден: вы первые начали, а если нас и поймают за руку, то мы ее высунули только в ответ на ваши действия. Все помнят, кто громче всех кричит «Держите вора!»…

Информация о начале американцами новой террористической войны против России не только тревожная. В конце концов, мы помним, как это было на Северном Кавказе в в конце 1990-х - начале 2000-х и чем все это закончилось. Тогда британцы например, в открытую под видом «курсов по разминированию» Halo trust готовили террористов для терактов в России. Кстати, те же американцы с завидным упорством отказывались признавать взрывы жилых домов в России терактами - вплоть до 2001 года, когда были взорваны «башни-близнецы» и они поняли, что это такое.

Но помимо тревоги, которая взывает к готовности отразить террористические атаки, эта информация говорит и еще об одном. Конфликт на Украине, поняли в Вашингтоне, скорой «перемогой» Киева не закончится. Но признать реалии там тоже не готовы. Зато привычнее замутить подрывную войну в тылах противника без оглядки на то, что ее жертвами станет мирное население. Наоборот, этого и добиваются: ведь как еще, по их логике, можно вызвать в России «бунт против власти», как не запугав обывателя?

* Признаны в России террористическими организациями