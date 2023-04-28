Путин пошутил о Западе: «Мы к ним под одеяло лезть не будем»

В пятницу Владимир Путин приехал в Петербург для участия в Совете законодателей. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

В пятницу Владимир Путин приехал в Петербург для участия в Совете законодателей. Каждый год в Таврическом дворце, где заседал первый, еще царский парламент, собираются члены Думы и Совфеда. В этом году депутаты обсудили соцподдержку участников СВО и межбюджетные трансферты для ее оплаты.

Президент в своем выступлении напомнил, что в этом году парламенту современной России исполняется 30 лет.

- Парламентский статус нужно подтверждать постоянно упорным, честным трудом. Главное – это доверие людей. В парламентской повестке важнейшее место занимают: поддержка СВО, защита мобилизованных. Законы для этого принимались оперативно. Хочу сказать: спасибо, - за консолидированную совместную работу, - заявил глава страны.

Дальше Владимир Владимирович напомнил, что впереди еще много работы. Властям предстоит «юридическая интеграция» новых регионов.

- Важно внимательно и системно вести работу, чтобы жители (новых регионов – Ред.) чувствовали принадлежность к единому пространству, чтобы заработала система трудовых гарантий, появлялись условия для экономического роста. Это наши исторические земли и родные для нас люди, - отметил Владимир Владимирович.

- Многие из вас там бывали. Ну чем они отличаются от других частей нашего народа? Ничем! Это и есть часть нашего народа. Надо отстоять их выбор – вернуться в Россию, - добавил он.

В конце Путин рассказал, что рассчитывает на парламентскую дипломатию.

- Наши партнеры или уже, можно сказать, бывшие партнеры в некоторых странах маниакально разрушают правовую базу и каналы диалога, пытаются навязать всем свои взгляды и так называемые правила. Какие правила? Их никто не видел. Кто их написал, эти правила? У себя где-то под одеялом пишут и сами под одеялом что-то с этим делают, но мы к ним под одеяло лезть не будем, но и следовать этим правилам не собираемся, - пошутил президент.

Глава страны рассчитывает, что парламентарии сами будут контактировать со своими коллегами из других стран. Это поможет России донести свою точку зрения до западных элит.

- На самоизоляцию мы уходить не собираемся! Будем расширять партнерские отношения с теми. Кто готов к этому. В тех же Штатах много людей, кот думают одинаково с нами, - заявил российский лидер.