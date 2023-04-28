Фильм Эдуарда Боякова «Русский крест» вошёл в программу «Пушкинская карта»

Фильм «Русский крест» вышел на экраны 16 апреля 2023 года, в день Светлого Христова Воскресения. Фото: кадр из фильма

Фильм «Русский крест» вышел на экраны 16 апреля 2023 года, в день Светлого Христова Воскресения. В основе - поэма замечательного стихотворца Николая Мельникова. Это история о покаянии и духовном возрождении простого человека, инвалида и пьяницы Ивана Ростка, достигшего предела в своем падении. Он обретает веру после явления ему святого Георгия и ставит перед собой задачу – восстановить разрушенный в советское время деревенский храм. Главные роли в картине сыграли Михаил Пореченков, Полина Чернышова и Юрий Кузнецов. Благословение на создание фильма его авторы получили у схиархимандрита Илия (Ноздрина), чьим духовным чадом был поэт Николай Мельников.

На премьере в крупнейшем столичном кинотеатре «Октябрь» присутствовали более 1600 гостей. Среди них - режиссер Валерия Гай-Германика, артисты Надежда Бабкина, Евдокия Германова, Екатерина Климова, Анастасия Макеева, Елена Захарова, Марат Башаров, композиторы Игорь Матвиенко и Григорий Гладков, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова.

После показа режиссер Эдуард Бояков представил съемочную группу. Помимо актеров, это генеральный продюсер Игорь Кудряшкин, продюсер Вадим Горяинов, оператор Максим Осадчий, художник Константин Пахотин, композитор Тихон Хренников-младший.

Вадим Иванов, глава кинопрокатной компании «Атмосфера кино», рассказал:

- «Русский крест» - наверное, самый необычный релиз, за который я брался за свою 20-летнюю карьеру в кинодистрибьюции. Это вызов выпустить такой фильм. «Русский крест» не «попкорновый» фильм для развлечения. Это фильм-событие, заставляющий задуматься, собраться вместе и попытаться нащупать идею, которая нашла бы живой отклик у всех. Поэтому его обязательно должна увидеть самая широкая аудитория нашей страны. Сегодня фильм выходит на 1200 площадках, и мы постараемся сделать всё возможное для того, чтобы у «Русского креста» была успешная судьба в прокате.

Сейчас стало известно, что билеты в кинотеатры на фильм «Русский крест» участники программы Министерства культуры РФ «Пушкинская карта» могут приобрести по льготным ценам. В Москве цена билета на фильм по "Пушкинской карте" - от 100 рублей.