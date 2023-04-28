Российский холдинг представил неонатальную технику собственного производства Минздраву Узбекистана

В рамках деловой программы делегация Министерства здравоохранения Республики Узбекистан во главе с заместителем министра Отабеком Фазилкаримовым ознакомилась с мобильными инкубаторами BONNY, предназначенными для транспортировки новорожденных.

Инкубатор BONNY стал центральным экспонатом. Сегодня это единственная подобная отечественная разработка. Устройство подходит для транспортировки новорожденных и детей раннего возраста в машинах скорой помощи, а также при помощи вертолетов санитарной авиации. Внутри модуля маленький пациент защищен от шума и вибраций, а за его температурой тела, частотой сердечных сокращений и уровнем кислорода в крови следят специальные датчики.

«Подводя итог, отмечу продуктивную работу холдинга на площадке «Иннопрома». Мы провели несколько десятков деловых встреч и наметили векторы дальнейшего взаимодействия. А продукция, представленная здесь, вызвала интерес у экспертных сообществ и профильных организаций», – сказал генеральный директор холдинга, член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин.

В рамках мероприятия замгендиректора холдинга Лев Борисов выступил на профильной сессии, посвященной развитию партнерства России и Узбекистана в сфере медицинской промышленности. Он рассказал о компетенциях холдинга, подчеркнув имеющийся опыт в реализации комплексных проектов. В рамках сессии состоялась дискуссия с участием представителей Минпромторга, Минздрава и Росздравнадзора России, Минздрава Узбекистана, а также других ведомств и профильных организаций. Основными темами обсуждения стали вопросы развития двустороннего сотрудничества между профильными предприятиями двух стран.

В этом году в работе «Иннопрома» от холдинга принимали участие Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова, Лыткаринский завод оптического стекла, Красногорский завод им. С. А. Зверева, ГНЦ РФ НПО «Орион», Загорский оптико-механический завод, Московский завод «САПФИР», Новосибирский приборостроительный завод, предприятие «Германий», ЦКБ «ФОТОН», Вологодский оптико-механический завод и НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха.