Правовые шоу на «МИРе» установили новый рекорд

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В дневном прайме телеканал поднялся сразу на 6 пунктов. Ежедневно по будням в это время в эфир выходит правовая образовательная программа «Дела судебные. Новые истории».

Шоу «Дела судебные» не первый год выходит на телеканале «Мир» и демонстрирует устойчивый зрительский интерес. Наша линейка правовых образовательных программ помогает людям избежать многих жизненных трудностей. Кому-то подсказывает выход из уже сложившейся ситуации. Учиться всё же лучше на чужих ошибках, - говорит заместитель генерального продюсера МТРК «Мир» София Иванова.

За один выпуск судья рассматривает три дела. Это может быть и детектив с захватывающим сюжетом, и курьезная, но жизненная история. Так, например, 25 апреля федеральный судья и ведущая Елена Кутьина разбирала несколько непростых дел. За что с матери, оплатившей подруге сына аборт, требуют крупную сумму денег. Как поделить жилплощадь, если у свекрови – собака, а у невестки - аллергия на шерсть. Правда ли, что женщина подсыпала в коньяк своему мужу снотворное, чтобы уходить на свидания к любовнику. Доля телесмотрения выпуска от 25 апреля составила 4,6%**.