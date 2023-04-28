Виталий Коротич: Кроме Байдена и Трампа могут появиться и другие кандидаты в президенты США

Виталий Коротич Фото: Александр ГАМОВ

…- Виталий Алексеевич, просто я вот посмотрел наши с вами предыдущие комментарии, где мы выражали надежду, что Байден не пойдет-таки на выборы президента. И, честно говоря, я-то думал, что он почитывает иногда наши с вами заметки. (Это я так шучу.) Но, похоже, он их даже и не видел. И свою кандидатуру в президенты все же выдвинул. Вот как вы эту коллизию объясните?

- Вы знаете, президенты, я думаю, в большинстве своём газет не читают. И не смотрят телевизор. Некогда им, заняты они.

Я несколько раз имел возможность наблюдать, как утром президенту вручают такую небольшую папочку, и в папочке есть все, что вчера было интересного на радио, телевидении, в газетах.

- Это какой же президент имеется в виду?

- Я видел такую папочку, которую готовили для Горбачева. Думаю, что и не только для него.

На президента очень большое влияние, иногда гораздо более существенное, чем нам представляется, имеет тот человек, который формирует его впечатление об окружающем мире. Который «отсекает» его от одних сведений и «заваливает»другими, и так далее.

Но, так или иначе, когда мы говорим про Байдена, то для того, чтобы вытолкнуть его наверх, нужно было, чтобы сложилась та ситуация, которая сейчас в Америке…

- И что же это за ситуация?

- Абсолютное безрыбье.

В Демократической партии нет никого, кто превосходит Байдена сейчас.

И у республиканцев 70 процентов держится вокруг Трампа. Тогда как губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, в которого многие верили и который, действительно, на первый взгляд, очень подходит к этой должности, - по всем опросам набирает только 30 процентов.

Поэтому Байден сейчас решается идти. Он оказывается тем самым раком - на безрыбье.

- А как же здоровье…

- Когда-то самый великий американский президент ХХ века Франклин Делано Рузвельт вытащил Америку из Великой депрессии, из Второй мировой войны и вообще - много чего успел сделать.

И он стал первым президентом США, которого американцы избрали третий раз подряд.

А вот после третьего избрание взял и умер. И тогда был принят закон о том, что никогда больше двух раз американский президент избираться не может.

А Рузвельт в этом смысле был безоговорочен, да…

- Нашли с кем Байдена сравнивать! Хотя, Рузвельт ведь передвигался на инвалидной коляске…

- Да, он в молодости заболел полиомиелитом. И вот поэтому был парализован.

Именно Рузвельт присутствовал и на самых главных, во многом решивших судьбу ХХ столетия, встречах в Тегеране и в Крыму - со Сталиным и Черчиллем.

Да, его там возили на колясочке. И это совершенно не пугало американцев.

- Виталий Алексеевич, я знаю, что вы и сейчас переписываетесь со своими американскими друзьями… Что они обо всем этом думают? Я имею ввиду, конечно же, американскую современность.

- Но мои заокеанские друзья - не профессиональные политики. Они хотят президента, с которым можно будет жить по-человечески.

Просто их очень пугает то, что Байден произносит и производит действия, которые вполне могут привести к Третьей мировой войне.

Если сейчас руководители ряда стран (кроме коллективного запада)договариваются между собой, выстраивают равноправные партнёрские отношения… То этот самый так называемый коллективный запад выглядит, как команда таких послушных сотрудников, с одним начальником – американским президентом.

- Понял. Так что же будет, чего ждать в ближайшие месяцы? Не станем уж пока заглядывать в выборный 2024-й.

- Будет продолжаться большая буря.

Или окончательно скомпрометируют Байдена. Или… - Трампа.

Уже и проституток «натравливали» на него, и кого только не выдвигали против. А он все равно 70 процентов своих голосов держит.

Вот поэтому, полагаю, в ближайшее время нам надо ждать каких-то новых компрометирующих кампаний против уже названных претендентов.

А потом - смотрите: ведь еще не было никаких дискуссий «один на один», не устраивали праймериз – предварительных выборов. После чего уже пойдёт окончательная отработка и выдвижение достойных кандидатов.

Понимаете, их все-таки маловато.

- То есть, вы хотите сказать, что и демократы, и республиканцы могут выдвинуть новых?

- Конечно.

Так что, в американской предвыборной кампании ещё далеко не вечер.

И в США может появиться какая-то конструктивная идея. И все ее ждут.

- Понял. Будем оптимистами. Спасибо вам.

- Я вас тоже - крепко. Удачи!