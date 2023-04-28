«История с погонями и трюками»: Вышел трейлер нового фильма «Хитровка. Знак четырех»

Недавно мы писали об исторических проектах, что снимаются прямо сейчас. И вот уже готов к выпуску один из них — амбициозная картина Карена Шахназарова «Хитровка. Знак четырех», очередной трейлер которой вышел в соцсетях «Мосфильма».

Как понятно из названия, действие детектива развернется в одном из старейших районом Москвы — Хитровке (между Китай-городом и Яузским бульваром). Именно там исследователь трущоб Владимир Гиляровский (Михаил Пореченков) займется расследованием загадочного убийства в компании с эстетом, актером и режиссером Константином Станиславским (Константин Крюков).

Из финального трейлера очевидно (и, кажется, даже авторы этого не скрывают), что «Хитровка» отсылает зрителя к эстетике детективов Артура Конан Дойла. За амплуа Холмса будто отвечает Пореченков, а за Ватсона — Крюков. При этом визуальное решение формата картины тяготеет к экранизациям Гая Ричи, где парочка сыщиков в исполнении Джуда Лоу и Роберта Дауни-младшего искусно совмещала розыск с драками.

Даже костюмы русского режиссера и репортера в фильме Шахназарова напоминают образы Лоу и Дауни-младшего.

А захолустье Хитровки уж очень детализированно вычищено и больше похоже на лондонские закоулки, нежели на интерьеры сети притонов и ночлежек.

— Это, безусловно, жанровое кино, — поясняет Карен Шахназаров. — В какой-то мере фильм близок к тому, что я делал в самом начале своей карьеры — «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх». Здесь нет какого-то глубинного философского поиска, ответов на извечные вопросы бытия. Прежде всего, это история с детективной интригой, погонями, трюками, гонками на катерах и многим другим. Фильм возник из идеи соединить прозу Гиляровского, блестяще описавшего дореволюционную Москву, с сюжетами Конан Дойла.

Кроме Михаила Пореченкова и Константина Крюкова в картине заняты Евгений Стычкин, Анфиса Черных, Александр Олешко, Алексей Вертков, Борис Каморзин и другие.

На большие экраны «Хитровка. Знак четырех» выходит 18 мая.