Закрытые города: развитие, стратегия, перспективы

Фото: пресс-служба форума «Национальный интерес, безопасность, экология»

В центре обсуждения участников - перспективы и стратегии развития закрытых городов Росатома и Минобороны. Отметим, что сам форум-диалог был организован Госкорпорацией «Росатом» и при поддержке Правительства Челябинской области. А проведение тематического круглого стола – инициатива Ассоциации закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) атомной промышленности при экспертной поддержке дискуссионного клуба «Ecumene».

Открыл круглый стол депутат Государственной Думы РФ, председатель Всероссийского общества охраны природы, заместитель председателя Общественного совета Госкорпорации «Росатом» Вячеслав Фетисов, отметив, что города Росатома - это наукограды с огромным производственным и человеческим потенциалом.

Фото: пресс-служба форума «Национальный интерес, безопасность, экология»

- Нужно уделить внимание Закону о ЗАТО: он разработан 30 лет назад и уже требует актуализации. Со своей стороны, как депутат Госдумы, я готов приложить к этому максимальные усилия, и эта работа должна идти в диалоге с руководителями закрытых городов, – подчеркнул Вячеслав Фетисов. – Ведь эти территории заслуживают большего внимания, и сегодня об этом необходимо говорить на федеральном уровне. К сожалению, сложилась такая ситуация, что такие территории приравняли к обычным малым или средним городам. Так быть не должно: это города стратегического значения, от предприятий и жителей которых зависит технологический суверенитет и безопасность государства.

Со своей стороны, главы ЗАТО говорили о необходимости решения важных вопросов недофинансированности бюджетов, актуализации закона о ЗАТО, а также оттока молодого населения из закрытых городов. Так, например, глава города Саров Алексей Сафонов подчеркнул, что задачи перед городами ставятся государственные и сверхважные, следовательно, для их выполнения нужны высококлассные специалисты. Инструментов для их привлечения и удержания у глав ЗАТО недостаточно.

- В стране отсутствует общая структура управления ЗАТО, - отметил председатель правления Ассоциации содействия развитию ЗАТО Минобороны России Сергей Ермоленко. - Есть лишь департаменты по координации деятельности в профильных ведомствах и госкорпорациях.

По его мнению, в России должен появиться единый орган, который будет координировать деятельность ЗАТО. Это поможет более эффективно и качественно вырабатывать позицию по управлению ЗАТО и разработать единую концепцию развития закрытых городов. Безусловно, назрело изменение бюджетного и налогового кодексов. НДФЛ и транспортный налог необходимо оставлять в ЗАТО. Тогда такие города выйдут совершенно на другие темпы развития: будет больше возможностей для капитальных вложений в коммунальную инфраструктуру, дороги, благоустройство, строительство и развитие общественных пространств. Это позволит обеспечить системный подход к развитию закрытых городов.

Депутат Фетисов согласился с доводами и добавил, что в России должны появляться целевые программы, которые коснутся модернизации систем ЖКХ, реновации жилья, спортивных сооружений, дорожной сети и благоустройства.

- Перед жителями стратегических городов ставятся поистине вопросы будущего нашей страны. А значит, закрытые города должны стать оазисом жизни, чтобы в них стремились лучшие кадры и талантливая молодежь. Мы должны сформировать план этой работы и совместно доносить его до тех, кто принимает решения в необходимости этой работы, – уверен Вячеслав Фетисов.