Льготная ипотека на вторичку и судьба иностранных банков: главное из выступления Эльвиры Набиуллиной

Эльвира Набиуллина. Фото: Марат Абулхатин/Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Ключевая ставка остается прежней – 7,5% годовых. Такое решение приняли на заседании Совета директоров Центробанка, которое состоялось 28 апреля. Если вкратце, то от размера ключевой ставки зависят проценты по вкладам и кредитам в обычных банках. И раз ставка не поменялась, они тоже останутся прежними. Средняя ставка по вкладу в российских банках сегодня – около 8%, по ипотеке – около 8,3%.

По традиции, после заседания совета глава ЦБ Эльвира Набиуллина провела пресс-конференцию. И рассказала много интересного. Вот главное из ее выступления.

О ДАЛЬНЕЙШЕЙ СУДЬБЕ СТАВКИ

- Мы видим, что преобладают проинфляционные риски (то есть опасность роста цен, - Ред.). Хотя наш прогноз, если вы посмотрите на этот год, допускает какую-то возможность снижения ставки. Но тем не менее мы продолжаем считать более вероятным повышение ставки, - сообщила глава ЦБ.

О ЖИЛИЩНЫХ КРЕДИТАХ

Сейчас льготную ипотеку под 8% годовых можно взять только на новостройку. Но Банк России считает, что было бы полезно распространить ее и на вторичный рынок жилья.

- Это все-таки не поддержка застройщиков, а поддержка конкретных категорий людей. И неважно, как они покупают жилье - на первичном рынке или на вторичном, - считает Эльвира Набиуллина.

Правда, на какое именно жилье давать льготную ипотеку, решает не ЦБ, а правительство и президент. И они тоже обсуждают эту тему. Пару недель назад Владимир Путин поднимал этот вопрос с главой госкорпорации «Дом.рф» Виталием Мутко. А вице-премьер Марат Хуснуллин позднее высказался так:

- Конечно, снижение ставок по ипотеке на вторичное жилье - это был бы большой плюс. Но это требует большого объема денег.

О ВНЕШНЕМ УПРАВЛЕНИИ

Недавно Владимир Путин подписал указ, который позволяет вводить временный контроль над имуществом «недружественных» стран в России. Под внешним управлением Росимущества уже оказались 83,7% акций Публичного акционерного общества (ПАО) «Юнипро», которыми владеет немецкий холдинг Uniper SE, и около 98% акций ПАО «Фортум», которые контролируются финской компанией Fortum.

А в России все еще работает немало иностранных банков – итальянских, австрийских, немецких и т. д. И ЦБ не считает целесообразным передавать «дочки» иностранных банков под внешнее управление.

- Что касается возможности передачи российских активов вместо того, чтобы разрешить уходить иностранным собственникам, эти решения должны приниматься с очень вескими основаниями, связанными со стабильностью функционирования экономики РФ, - заявила глава ЦБ.

О ЗАПАДНОЙ ОБОРОНКЕ

В России запретят торговлю акциями оборонных компаний из «недружественных» стран.

- Один из вопросов, которые требуется в связи с этим решить, как те люди, которые купили эти бумаги, смогут из них выходить (то есть продать их, - Ред.), - сказала Набиуллина.

Скорее всего, речь идет об акциях таких известных компаний, как Boeing, Smith & Wesson, Lockheed Martin и т. д.

ПОБЛАЖЕК НЕ ЖДИТЕ

Валютные ограничения не ослабят

С марта прошлого года ЦБ ввел финансовые ограничения против россиян. В частности, запретил пользоваться собственными деньгами - нам нельзя снимать со своих счетов больше $10 тысяч в валюте. А за границу теперь запрещено вывозить больше тех же $10 тысяч в наличной валюте. Многих это возмущает, но ЦБ стоит на своем. Правда, банкиры размышляют над неким «тюнингом» ограничений.

- Что касается валютных ограничений и их тюнинга, речь не идет выраженно об ослаблении или ужесточении. Речь идет прежде всего о тюнинге валютных ограничений для юридических лиц. К нам обращаются разные компании и говорят о своих особенностях при проведении внешнеэкономической деятельности, и мы это готовы и можем учитывать при некотором уточнении тех валютных ограничений, которые существуют. Наша задача здесь - не допускать, чтобы валютные ограничения сильно затрудняли внешнеэкономическую деятельность, - сказала Набиуллина. И добавила, чтобы никаких иллюзий точно не возникло: «Еще раз - речь прежде всего о юридических лицах».

Так что нашим с вами физическим лицам остается сохранять грустное выражение и ходить под санкциями - со стороны не только «недружественных» стран, но и родного ЦБ. По крайней мере, тем из наших физлиц, кто при всех российских кризисах и экономических проблемах умудрился накопить больше 10 тысяч баксов.