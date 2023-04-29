Не оставайся в стороне: Каждый может помочь в поиске пропавших людей и защите природы

В России растет количество неравнодушных людей и волонтеров, которые свободное время посвящают добрым делам. Кто-то помогает искать без вести пропавших людей, другие ухаживают за пенсионерами и маломобильными гражданами, собирают вещи для нуждающихся, оказывают финансовую поддержку взрослым и детям, которым требуется дорогостоящее лечение, заботятся об экологии. Теперь сделать это будет еще проще. Появилась новая крупная платформа, объединяющая информацию о социальных проектах - Авито Польза. По данным платформы, к следующему году помощь от пользователей и команды превысит более 100 миллионов рублей.

ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ

На новой социальной площадке собрана самая важная информация о различных программах, принять участие в которых может каждый. Один из блоков посвящен отряду «ЛизаАлерт». С помощью отдельной страницы с интерактивной картой поисков пользователи могут передать отряду необходимое оборудование или средства для его приобретения, а также узнать, как подключиться к поиску пропавших. Кстати, на передачу инвентаря уже оставлено больше 800 заявок.

Отдельное внимание уделяется экологической повестке. К благотворительным проектам и механикам по сохранению окружающей среды присоединились уже более 7 млн человек. Кроме того, все 100% частных пользователей платформы являются активными участниками подсчета экологического вклада: за 3 года благодаря перепродаже вещей они сохранили 258,6 млрд кВт/ч энергии, 42,4 млн га соснового леса, 63,8 млн тонн парниковых газов и 472 м3 воды.

Также россияне активно участвуют в программе сбора вторсырья. К примеру, получая заказ, коробку можно не выкидывать, а сдать на переработку. Пункты сборы отмечены на онлайн-карте - а это около 20 тысяч точек в более чем 50 городах России.

На цифровой площадке также представлена информация о различных благотворительных проектах. В частности, пользователи могут узнать, какие потребности есть у того или иного фондов и оказать посильную помощь.

Напомним, в начале года платформа также объявила о запуске бейджа «Знак Добра», который появляется рядом с анкетами пользователей, которые занимаются благотворительностью. Чтобы получить такой отличительный знак, при размещении объявления достаточно перевести любую сумму, начиная от 100 рублей на нужды организации, с которой сотрудничает платформа. Среди них - «Старость в радость», «Теплый дом», «Обнаженные сердца», Дари надежду» и другие. Только за первый месяц запуска проекта в компанию обратилось почти 100 фондов, желающих работать вместе.. В настоящий момент команда разрабатывает регламент выбора фондов в проект, чтобы в нем могли принять участие лучшие организации, берущие на себя ответственность за такую работу как содействие лицам с ограниченными возможностями здоровья, помощь пожилым, детям и людям в трудной жизненной ситуации, а также поддержка содержания животных.

КОНКРЕТНО

Чтобы попасть на страницу нового цифрового проекта и получить больше информации, пользователям могут кликнуть на баннер, сториз или специальную плашку на главной странице платформы с объявлениями. На странице «О компании» и на мобильных устройствах для перехода необходимо нажать кнопку «Польза».

По данным компании, к следующему году помощь от пользователей и команды превысит более 100 миллионов рублей.