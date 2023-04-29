«Служи по зову сердца!»: Минобороны России выпустило новый ролик о службе по контракту

Минобороны РФ призвало жителей страны становиться профессиональными военными Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ выпустило новый ролик, который призывает жителей страны записаться на службу по контракту в российской армии.

В оборонном ведомстве отметили, что сейчас России, как никогда, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать, а, главное, за нее побеждать.

«Есть такая работа - быть защитником», - подчеркнули авторы ролика, призвав мужчин в России становиться профессиональными военными.

«Служи по зову сердца! Присоединяйся к СВОим!» - сказано в видео.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны России выпустило ролик, популяризирующий службу по контракту в российской армии. Его лейтмотивом стала фраза «Сила – в правде!», которая отсылает к одному из эпизодов культового фильма «Брат».

Видеоряд ролика противопоставляет подходы России и Запада к конфликту на Украине. И намекает, что ни спонсирование, ни накачивание Киевского режима оружием не помогут нашим оппонентам. Ведь за русским солдатом правда. Всех добровольцев, разделяющих такой взгляд, призывают «присоединятся к СВОим!».