Премьер-министр Молдавии "запретил" Путину и Киркорову въезд в республику

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан. Фото: EAST NEWS

- Страшную весть принес я в твой дом, Надежда! Зови детей! – именно эти слова дяди Мити из фильма "Любовь и голуби" сразу всплыли в моей голове, когда я прочитал, что президент России Владимир Путин, сын экс-генпрокурора Игорь Чайка и певец Филипп Киркоров оказались в "черном списке" Молдавии. Премьер-министр республики Дорин Речан объявил их нежелательными персонами на территории республики.

Представляете себе картину: прилетает Путин в Кишинев, а ему в аэропорту говорят, что его не пустят.

- Так я на концерт Киркорова, - объясняет молдавским пограничникам Владимир Владимирович.

- А концерта и не будет, - хитро подмигивает молдавский погранец российскому президенту. – Вот, кстати, и Филипп Бедросович не смог "перейти границу у реки" у соседней стойки, вылетает в Москву обратным рейсом.

Вот такое вот ай-нанэ-нанэ. Или даже ай-дану дану данай, дра дану данай.

Смех смехом, но Киркорова даже жалко. Помните, как герой Виктора Сухорукова в "Брате-2" говорил, что Киркоров румын, а когда его поправили, мол, болгарин, только отмахнулся: "Какая разница!" А разница большая, поскольку будь Киркоров румыном, на Родину его бы не смогли не пропустить. Ведь Молдова ныне – всего лишь бледная копия и составная часть Румынии. Там и молдавский язык теперь не молдавский, а румынский, и два главы МИД – молдавский и румынский, да и президент Молдавии, гражданка Румынии Майя Санду практически еженедельно визитирует из Кишинева в Бухарест с отчетами и для получения руководящих указаний. "Что домнуле (господин) президенте Клаус Йоханнис изволит приказать?" А домнуле Йоханнис и рад оторваться – из СНГ выйти, в НАТО вступать, в ЕС заявку подавать, а, ладно, войдете частью Великой Румынии.

- Загадочное существо по имени Речан сообщило, что ни Президент России, ни российские официальные лица не смогут въехать в его страну – Молдову, - отреагировал на выступление премьера Молдавии зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. – Ну, во-первых, туда сейчас никто и не собирается. Может, как-то потом… А во-вторых, и страны такой уже нет. Местные начальники её продали Румынии, став предателями своей Родины. И с ними нет смысла ни о чём разговаривать. Пусть с ними народ разбирается. И решит, наконец, кто они – молдаване или румыны

И добавил: "При том, конечно, понимании, что всякие там речаны и санду будут уважать суверенитет Приднестровской Молдавской Республики".

Очень нужное и своевременное послесловие. Чтобы там не раздухарились окончательно, пользуясь тем, что тонкий писк комара можно и не расслышать. Наверное, в Кишиневе сильно возгордились, что Молдавия теперь не самая нищая страна в Европе, а лишь вторая от конца хвоста. Это почетное звание у нее отобрала Украина, кстати, еще до начала СВО. Помню, как еще при Порошенко украинские эксперты говорили о "богатых молдавских туристах", которых ждали украинские санатории и дома отдыха.

Кстати, буквально на прошлой неделе в Молдавию не пустили главу Татарстана Рустама Минниханова, прилетевшего на Конгресс дружбы народов в Гагаузию. Его вместе с главой холдинга "Ак-Барс" Иваном Егоровым завернули не на границе, а еще до нее, их даже не выпустили из прилетевшего самолета. А ведь они явно прилетели с проектами контрактов совместных проектов. Но молдаване же богатые люди. Им ни деньги, ни проекты не нужны.

Кстати, тот же Дорин Речан объявил, что в "черном списке" не только Путин и Киркоров, там еще много россиян, но он не будет называть фамилии, пусть русские узнают об этом сюрпризе при попытке пересечь границу. Это такой молдавский "стайл". Кстати, хочу выразить сочувствие коллеге-комментатору фигурного катания с телеканала Матч-ТВ Александру Гришину за то, что несколько лет назад в аэропорту Кишинева местная "безпека" продержала его несколько часов на допросах, не пуская в Молдову. Тупые местные контрразведчики не смогли уразуметь, что в России количество Александров Гришиных несколько отличается от единицы. Коллега, прости, ты претерпел за меня. Я бы сдался в их "кровавые руки", загрубевшие от кукурузы, но сам узнал об этом казусе лишь какое-то время спустя.

И вот это просто напрашивается на аналогичный и зеркальный ответ. Включить, например, всех, кто с молдавский стороны может принимать участие в переговорах о скидке на газ в российский "черный список". Прилетят они в Москву, а им на границе: "А вы кто такие? Давайте назад, вам тут не рады".

Хотя, с другой стороны, мелковато это как-то. Как-то по-зеленски что ли? Вся эта мушиная возня, которая призвана показать, что у них там все, как у "больших". Только вот "большие" на такие авантюры сами не идут, а лишь посылают вперед "мосек". Как это было в прошлом году с Литвой, попытавшейся задрать "заднюю лапу" на Китай. А в итоге Пекин просто "стер" Литву со своего "глобуса". Вот и нам бы надо так же. Пора переставать быть добрыми. Для начала хватит.

Лишь бы Кишинев не вызвал Шойгу на допрос в прокуратуру. А то вон на Украине вызвали в Мариуполь на допрос к следователю. И допросились. А могли бы жить долго и счастливо.

P.S. А Филиппа жалко. "За какво?" – на чистом болгарском языке с румынским произношением мог бы спросить он, доведись ему встретиться с Речаном. И посмотрел бы на него сверху вниз. Может, еще бы и плюнул.