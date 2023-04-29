Последние новости о ситуации вокруг Украины на 29 апреля 2023 года: Сколько женщин и детей убито в Донецке, когда легионеров начнут вешать на столбах и что говорят беженцы в Приморье

В результате нового обстрела столицы ДНР снаряд попал в пассажирский автобус. Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Донецке убили 6 женщин и 8-летнюю девочку

Днем 28 апреля выродки из ВСУ, считающие себя воинами-освободителями, отважно ударили по центру Донецка. Они «героически» поразили «военную цель» – маршрутку. Погибли шесть женщин, двое мужчин. И еще девочка. Ей было всего 8 лет. Почти два десятка человек, находившихся рядом, были ранены. Их доставили в Республиканский травматологический центр. Два десятка снарядов из РСЗО крушили Киевский и Ворошиловский районы столицы Донбасса. В травматологический центр прилетело не менее пяти «подарков» от ВСУ. Был поражен Дворец бракосочетаний. Те, кто это делают, сгорят на земле. Те, кто это допускает, будут гореть в аду.

Украинцы бьют поклоны «хаймарсам», которых бьют

Западная группировка войск на Купянском направлении нанесла противнику такой урон: две украинские диверсионно-разведывательные группы в Синьковке и Кисловке, также 75 бойцов по окрестностям, две бронемашины, гаубица Д-20 и склад боеприпасов 127-й мехбригады ВСУ в Синельниково. Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нивелировала до 85 «воинов света», два автомобиля, САУ «Акация» и гаубицу Д-30. Южная группировка войск на Донецком направлении вывела из строя украинский объединенный штаб обороны Артемовска, до 300 националистов и наемников, три БМП, четыре бронемашины, 8 автомобилей, гаубицу Д-30, американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях умножила на ноль до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы «Мста-Б» и Д-30. На Херсонском направлении противнику нанесен такой урон: до 65 бойцов, три автомобиля, САУ «Акация» и гаубица Д-30. ВКС России в районе Дробышево в ДНР сбили украинский вертолет Ми-8. Наши ПВО перехватили 8 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган» и 5 пять украинских беспилотников. Чертей на вилы!

Наемники поздно понимают, что они смертники

Дюжине иностранным наемников, пытавшихся показать свою крутизну на стороне незалезжной, Следственный комитет России указал их место — и место это у параши. Среди невысоких персон, которым предъявлено обвинение — восемь отмороженных граждан Соединенных Штатов, а также по нужде примкнувшие к ним британцы, австралийцы, французы и даже южнокорейцы. По данным СКР, легионеры прибыли на самостийные земли в июле 2022-го. За мзду немалую эти псы убивали русских людей на Харьковском и Донецком направлениях. Также, по данным Следственного Комитета России, в судах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей уже вынесено 11 приговоров по уголовным делам в отношении бойцов ВСУ, «совершивших убийства мирных граждан и другие преступления». Для рассмотрения по существу в суд передано еще 29 уголовных дел этой категории. Тебя посадят, а ты не балуй.

Черная пятница для украинских ПВО

28 апреля ВКС России нанесли массированный удар по военным объектам в незалежной. В операции были задействованы самолеты Ту-22 и Ту-95. Были поражены военные цели в Полтавской области и в Кривом Роге, а также в Киевской области. Удары ВКС наносили ракетами Х-101 и X-555. Они проводились с ряда аэродромов приграничных регионов России. Украинские источники также отмечают взрывы в самом Киеве, Кременчуге, Днепре и Николаеве. В Умани Черкасской области ошметки ракеты украинской ЗРК С-300, которая пыталась сбить российские ракеты, упали на местный еврейский культурный центр, где ВСУ устроили склад с боеприпасами. Бог не фраер, он все видит.

Аналитики ЦРУ грешат на Байдена

Джордж Биб, бывший аналитик ЦРУ по России, полагает, что утечка секретных документов Пентагона прямо указывает на то, что американский лидер пытался скрыть истинное положение дел в незалежной. В публикации в Responsible Statecraft американский эксперт утверждает, что, не сумев заложить основу для переговоров внутри самих США и в других государствах, старик Байден сделал выбор между «наблюдением за развалом Украины» и эскалацией в результате вмешательства Америки или стран НАТО. Джордж Биб считает, что американское руководство не готовит своих граждан к переговорам по Украине или к успеху Москвы, после которого Вашингтон будет негодовать из-за упущенной возможности урегулирования. Да все будут негодовать и брызгать слюной, а дедушка займется подготовкой к выборам.

Пограничники взорвали беспилотник на Белгородчине

В Белгородском районе украинский беспилотник попытался продемонстрировать высокий класс, а российские пограничники эти выкрутасы оценили по нижней планке. Беспилотник самолетного типа появился у автомобильного пункта пропуска «Нехотеевка» в Белгородском районе, на границе с незалежной. Российские пограничники сначала сбили беспилотник, а потом взорвали его. БПЛА был запущен со стороны харьковского села Окоп. Пострадавших и разрушений нет. Сидите в окопах — и не высовывайтесь!

Шойгу заявил, что западное оружие Киев продает террористам

Сергей Шойгу, министр обороны РФ, сообщил, что передаваемое Западом Киевскому режиму оружие попадает в руки террористов. Что сказывается на стабильности и безопасности и Европы, и мира в целом. Шойгу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в Нью-Дели уточнил, что передаваемое Киеву вооружение плавно перетекает на черный рынок. А оттуда - в руки террористических организаций. Что создает дополнительные риски. Особенно с учетом заявлений о поставках ВСУ боеприпасов с сердечником из обедненного урана. Ранее стрелковое оружие, а также переносные зенитные и противотанковые комплексы, переданные Западом Киеву, уже были отмечены в арсеналах преступных группировках в Скандинавии, а также в ряде стран Центральной Европы и Ближнего Востока. Когда оно появится у бандитов в США, пить боржоми будет поздно

Комиссия из ООН изучает быт украинских беженцев в Приморье

Представительство МИД России во Владивостоке сообщило, что в Приморье уехавшие из Украины граждане встретились с делегацией представительства управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Делегация ООН пообщалась с расселившимися людьми в городе Большой Камень. Там прошел семинар для уполномоченных по правам человека в ДФО. ООНовцы нагрянули в пункты временного размещения беженцев. Делегация из ООН посетила ПВР беженцев и провела личные приемы. Комиссию возглавляла замруководителя российского представительства управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Бренда Годдарт. Несчастных людей, как ни старались, не увидели. Насильственно перемещенных не обнаружили. Но какой будет доклад в Нью-Йорк — можно предположить.

МАГАТЭ пытается защитить ЗАЭС, но как-то вяло

Рафаэль Гросси, гендиректор МАГАТЭ, на сайте агентства опубликовал заявление, что военные действия продолжаются в районе Запорожской АЭС. И что недалеко от объекта произошел взрыв мины. В заявлении , в частности, говорится: «Присутствующие на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ на этой неделе снова были вынуждены проследовать в укрытия из-за предупреждений о ракетной атаке. Вдалеке доносились звуки непрекращающихся обстрелов. В районе продолжаются военные действия. Недалеко от объекта взорвалась одна мина». В заявлении Гросси в который раз отмечается, что усиление интенсивности военных действий в этом районе «вновь подчеркивает важность и безотлагательность» вопроса достижения договоренностей по защите ЗАЭС». И снова ни слова о том, кто стреляет по атомной станции. Заговор умолчания.