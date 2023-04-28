«Участвовать в благотворительности проще, чем кажется»: Как помочь ветеранам и пенсионерам

Фото: Shutterstock

В последние годы благотворительность стала частью общественной жизни, коллективной ответственности. Любой желающий может поддерживать благотворительные проекты в разных формах: через пожертвования, участие в благотворительных акциях и мероприятиях, распространение информации и т.д. Такие действия помогают не только людям, находящимся в сложных жизненных ситуациях, но и формируют в обществе культуру взаимопомощи. В мае оказывать поддержку нуждающимся будет еще проще. Бренд государственных лотерей «Национальная Лотерея» запускает благотворительные тиражи «Мечталлион»: часть средств от продажи билетов в мае будет направлена на поддержку ветеранов и пенсионеров в ряде российских городов.

Так, в Красноярске и Волгограде помощь ветеранам будет оказана через местные благотворительные организации. В Туле часть выигрыша пойдет на организацию мероприятий в честь Дня Победы, а также на покупку подарков для ветеранов труда и пенсионеров, работавших в РЖД. В Курске – на покупку мебели для госпиталя ветеранов войн и помощь пострадавшей от пожара, инвалиду 2 группы - женщине помогут с ремонтом жилья.

«Участвовать в благотворительности проще, чем кажется. Вы можете пожертвовать деньги специализированной организации или купить еду нуждающимся, а можете принять участие в лотерее. Часть средств от розыгрышей флагманской лотереи в мае будет адресно перечислена на поддержку ветеранов и пенсионеров в российских регионах. Это старт доброй инициативы, начало нового пути в благотворительности компании. Надеемся, что с нашей помощью изменится жизнь многих людей, которые одиноки или оказались в непростой жизненной ситуации», - отметили в пресс-службе бренда.