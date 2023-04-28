Герой спецоперации «Z» ефрейтор Вертиев отвлек на себя группу диверсантов

Фото: Александр КОЦ

"Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Мужественные подвиги достовернее слов», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам давал наставления: «Трое наскочат — первого заколи, второго застрели, третьему штыком карачун!».

ВНЕС В РЯДЫ ВСУ ПАНИКУ

Гвардии лейтенант Николай Катунин

"Десантно – штурмовое подразделение под командованием гвардии лейтенанта Николая Катунина выполняло боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. Продвигаясь по лесополосе, Николай обнаружил группу вооруженных националистов, значительно превосходящую числом российских военнослужащих. Грамотно используя условия местности, благодаря высокому уровню тактической подготовки, подразделение Катунина, заняв выгодные огневые позиции, вступило в бой с врагом. Внезапной атакой Катунин сковал действия националистов и внес в их ряды панику. В ходе боя, несмотря на огневое воздействие националистов, Николай силами подчиненного отряда нанес существенный урон украинским боевикам. Результатом мужественных и слаженных действий вверенного Катунину подразделения стало уничтожение большого количества живой силы и бронетехники противника, а также склад с боеприпасами к стрелковому оружию и гранатометам.

ВЫВЕЛ АВТОМАШИНУ С РАНЕНЫМИ

Прапорщик Алим Дзамихов

"В ходе передислокации личного состава одного из подразделений российских войск, противник открыл минометный огонь по колонне, в составе которой действовал старшина автомобильной роты прапорщик Алим Дзамихов. Часть машин, двигавшихся в колонне, получили повреждения и не имели возможности продолжить движение. Оценив обстановку, не теряя самообладания в условиях, связанных с риском для жизни, Дзамихов приступил к эвакуации личного состава, организовав погрузку военнослужащих в автомобиль. Уверенно маневрируя по пересеченной местности, в темное время суток, Дзамихов вывел автомобиль с личным составом из-под удара. Благодаря решительным и грамотным действиям прапорщику Алиму Дзамихову удалось вывести из-под минометного обстрела противника более 35 человек, в том числе военнослужащих получивших ранения, и не допустить уничтожения вверенной ему техники".

ПРЕСЕК РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙДЫ ВСУ

Гвардии рядовой Ярослав Малинников

"Стрелок - оператор десантно-штурмового взвода гвардии рядовой Ярослав Малинников, в составе своего подразделения, выполнял задачу по поиску украинских диверсионно-разведывательных групп. Продвигаясь по маршруту, Малинников обнаружил вооруженных украинских боевиков, двигавшихся в район расположения наших подразделений. Мгновенно оценив обстановку, несмотря на превосходящие силы националистов, Ярослав принял решение вступить в бой с противником. Грамотно используя условия местности, заняв выгодную позицию, Малинников прицельным огнем из штатного оружия уничтожил пулеметный расчет противника. По итогам боестолкновения, вооруженные националисты, понеся потери, отступили. Смелые и решительные действия гвардии рядового Ярослава Малинникова позволили пресечь деятельность вооруженной группы противника в заданном районе".

ОТВЛЕК НА СЕБЯ ГРУППУ ДИВЕРСАНТОВ

Ефрейтор Виталий Вертиев

"Подразделение, в составе которого служит ефрейтор Виталий Вертиев, выполняло боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов. Продвигаясь по заданному маршруту, Вертиев обратил внимание на движение во дворе частного домовладения. Подав товарищам сигнал, группа, в состав которой входил Виталий, скрытно приблизилась к указанному домовладению для осмотра и проверки возможного местонахождения сил противника. В этот момент из окна жилого дома по группе открыли огонь. В результате чего ефрейтор Вертиев получил огнестрельное ранение. Оценив обстановку, несмотря на угрозу для жизни, Виталий не вышел из боя, а принял решение вести отвлекающий противника огонь. Используя условия местности, заняв удобную позицию для ведения ответного огня, Вертиев сковал действия противника, укрепившегося в жилом доме, ведя по нему прицельный огонь. Благодаря смелым действиям ефрейтора Виталия Вертиева диверсионно-разведывательная группа противника была уничтожена. В ходе боя Виталий лично уничтожил трех националистов".