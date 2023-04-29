Военная спецоперация на Украине 29 апреля 2023: прямая онлайн-трансляция

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 апреля 2023 года.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил об обстрелах украинскими войсками Киевского и Куйбышевского районов города, уточнив, что было выпущено десять ракет из реактивной системы залпового огня.

Один из снарядов попал в маршрутное такси, в котором находились пассажиры, мирные жители. По предварительным данным семь человек погибли.

Российская авиация нанесла ракетный удар по пунктам дислокации резервов ВСУ. В результате удара удалось пресечь выдвижение противника в районы боевых действий.

Ракетные войска России поразили украинский штаб обороны Артемовска. Удары нанесли и по подразделениям «Иностранного легиона».

Минобороны России сообщило, что ВСУ за сутки потеряли до 160 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях. На Купянском направлении были пресечены действия двух украинских ДРГ.

Российские войска уничтожили до 300 военнослужащих и наемников ВСУ на Донецком направлении. Ракетными войсками РФ был поражен объединенный штаб обороны ВСУ в Артемовске.

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве. По их данным, неизвестный бросил гранату в местных жителей.