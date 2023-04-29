Авто Шанхай – 2023: чем нас удивили китайцы

На выставке было представлено около 1,5 тыс. машин Фото: REUTERS

Всегда интересно узнать о мероприятии непосредственно от тех, кто на нем побывал. Своими впечатлениями, а также новыми трендами в автопроме поделился главный редактор старейшего автомобильного издания, журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Сделать красивый автомобиль – это целая наука Фото: REUTERS

– Меня, в первую очередь, удивило то, насколько китайцы овладели технологиями! За последние 20 лет они смогли сначала, обшивая всю планету, заработать первоначальный капитал, потом, делая электрический ширпотреб, заработать еще средства, и в конце концов на эти деньги они закупили промышленное оборудование, технологии, лицензии, специалистов. И сейчас они этими технологиями начинают «жонглировать». Не боятся их открыто показывать – а вот мы можем так, и так, и так. Помимо машин на каждом стенде был продемонстрирован один какой-то новейший агрегат. Платформы – бензиновые, электрические, тяжелых рамных внедорожников, двигатели, коробки передач, подвески и т. д. И если раньше все выискивали сходство с какими-то западными, «позаимствованными» технологиями, то сейчас уже китайцы все делают сами, модернизируют, совершенствуют и т. д. И впечатляют уже не только готовые серийные машины, но и концептуальные разработки – все сделано на высочайшем уровне.

Концептуальные разработки сделаны на высочайшем уровне Фото: REUTERS

Ну и, конечно, удивляют масштабы. На выставке было представлено около 1,5 тыс. машин, из них около 100 – абсолютно новые. Впечатляет также соотношение электромобилей и бензиновых машин – оно резко изменилось в пользу «электричек». По количеству регистраций в Китае бензиновые машины и электро сравнялись, 1 к 1. Это заметно даже на улицах Шанхая: в Китае бензиновые машины имеют синие номерные знаки, электрические и гибридные – зеленые.

Раньше китайские авто вызывали отторжение своими формами, неуклюжестью, непродуманностью, странными решениями Фото: REUTERS

Ну а выставка говорит о том, что это еще не предел, и китайцы смело идут вперед по пути электромобилизации.

Удивительно, насколько китайцы овладели технологиями Фото: REUTERS

Впечатлило также, что появляется все больше китайских автомобилей, которые мне нравятся. Если раньше они вызывали отторжение своими формами, неуклюжестью, непродуманностью, странными решениями, то сейчас все изменилось. Это тоже говорит о технологическом уровне. Потому что сделать красивый автомобиль – это целая наука. Его надо не просто нарисовать, его надо воплотить в металле, и китайцы научились это делать, и делать хорошо.