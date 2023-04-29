У инопланетян началась война? Что за тайные сигналы посылает Вселенная

Канадский радиотелескоп, принимающий таинственные повторяющиеся сигналы. Фото: стоп-кадр видео

Сыплются со всех сторон

Сразу о 25 повторяющихся FRB (Fast radio bursts) - быстрых радио вспышках доложили астрономы (57 человек) из Университета Торонто (University of Toronto), работающие с радиотелескопом Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment (CHIME). Их число нарастает с 2018 года, когда был обнаружен лишь один повторяющийся сигнал из источника под кодовым названием FRB 180916. Множится и количество самих сигналов, которые буквально сотнями начали сыпаться со всех сторон.

Их ловит не только CHIME, но многочисленные антенны других радиотелескопов, установленных по всему Земному шару. Одна только обсерватория FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope), расположенная в Китае, за несколько дней 2021 года приняла 1800 FRB. Годом раньше «пришли» 1650 штук. Звездное небо буквально наполнилось вспышками загадочной природы. Помимо китайцев сигналы ловят и многочисленные другие крупнейшие радиотелескопы Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP), Very Large Array, European Very Long Baseline Interferometry Network.

Нас не поставили в известность

Наблюдаемая в последнее время активность настораживает. Нам – землянам - совершенно непонятно, что она значит. Ведь астрономы до сих пор не дали вразумительных объяснений по поводу природы источников. Вполне может статься, что они, в итоге, окажутся какими-нибудь экзотическими объектами. Но пока ни один из известных на сегодня не способен самостоятельно генерировать столь странные сигналы естественным способом.

Быстрыми радио вспышками усыпано полнеба. Фото: CHIME/Массачусетский технологический институт

FBR ведут себя, мягко говоря, странно. Длительность разная – от доли миллисекунды до нескольких секунд. Одни меняют частоту. Другие, начиная «передачу», увеличивают свою мощность в сотни раз, посылают сигналы по разным направлениям. Какие-то поляризованы, какие-то- нет. Большинство источников пока «выходят на связь» только один раз, а потом будто бы исчезают. Иной раз без следа. Но не обязательно навсегда. Те же канадцы идентифицировали среди тех, которые считались «одноразовыми», повторные вспышки спустя месяцы и годы.

Есть источники, «вещающие» регулярно из одного места, но с большими перерывами. Разными. «Первенец» FRB 180916, к примеру, включается каждые 16,35 дня. А есть очень активные. И все – обладают колоссальной силой. Её хватает на то, чтобы сигнал мог прошить миллиарды световых лет межзвездного пространства. По приблизительной оценке, мощность одного FRB в 10 триллионов раз превышает годовое потребление энергии всем населением Земли. Иными словами, полная неразбериха на сегодняшний день.

Инопланетяне засуетились

Не удивительно, что многие вполне серьезные астрономы, недоумевая, не исключали, что FRB имеют искусственное происхождение. То есть, свидетельствуют о какой-то технологической деятельности высоко развитых внеземных цивилизаций.

Ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics), ведомые Ави Лёбом (Avi Loeb) предлагают на роль источников FRB искусственные передатчики размером с нашу Землю или даже больше. Ученые полагают, что короткие и мощные импульсы братья по разуму посылают своим звездолетам, которые оснащены соответствующими приемниками. Может быть, подталкивают их время от времени. Или просто снабжают энергией.

Лёб с коллегами рассчитали: мощность вспышек должно хватать, чтобы перемещать космические корабли весом в миллион тонн — в 20 раз тяжелее самого крупного земного океанского лайнера.

Если так, то инопланетяне стали передвигаться гораздо активнее в последнее время. Куда и зачем? Уж не воюют ли? И от такой гипотезы не время отказываться. Ведь существуют еще и не менее загадочные гамма-всплески (gamma-ray bursts - GRB) – рентгеновские лучи невероятной мощности и убойной силы, приходящие, как и FRB, из глубин Вселенной. Какие объекты генерируют направленные энергетические импульсы, источники которых по силе уступают лишь Большому Взрыву? За несколько секунд они высвобождают столько энергии, сколько Солнце вырабатывает за миллиарды лет. Ученые не исключают, что Земля время от времени оказывается на линии огня, который ведут враждующие между собой боевые станции инопланетян – вроде «звезды смерти» из «Звездных войн». Хорошо, что они далеко.

Недавно – 9 октября 2022 года – был зафиксирован, похоже, самый мощный залп в истории наблюдений. Его назвали BOAT - «Brightest Of All Time». Источник находился в созвездии Стрелы в 2,4 миллиардах световых лет от нашей планеты, но достигшее её излучение вызвало возмущение в верхних слоях атмосферы.

Или братья по разуму просто так общаются – посредством FRB и GRB? Некоторые астрономы и в самом деле считают, что вспышки несут какую-то информация. Но какую? Понять ее пока не могут. Даже, если им ее повторяют.