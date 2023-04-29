Шашлычный рекорд: в России взлетел спрос на мясо перед майскими праздниками

Еще более популярной стали курица и индейка Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На дворе майские выходные, а это значит пришел черед шашлычного сезона. Онлайн-сервис доставки продуктов СберМаркет и платежный провайдер ЮKassa (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании ЮMoney) изучили покупки россиян и пришли к выводу, что нынешней весной россияне активнее готовятся к сезону шашлыков, нежели в прошлом.

Так, например, аналитики СберМаркета отмечают, что в последние дни вырос спрос на готовый шашлык в маринаде (на 55%), а также на угли и средства для розжига (в 2,5 раза). Кроме того, еще более популярной стали курица и индейка. Их берут в 1,8 раза чаще, чем в прошлом году, а спрос на мясо вырос вдвое. При этом свинину покупают в четыре раза чаще говядины. Очевидно, сказывается цена (последняя в 1,5-2 раза дороже) и то, что шашлык из свинины получается гораздо сочнее, чем из говядины.

Не стали исключением и сосиски — их продажи увеличились в 1,7 раза. На таких же позициях – майонез, кетчуп и специи.

РЕЙТИНГ

Что берут для шашлыка?

Первое место - курица и индейка.

Второе место – свинина.

Третье место – говядина.

Четвертое место - баранина.