Олег Кожемяко - о гуманитарной помощи в зону спецоперации: "Посылки и весточки из дома согревают воинов теплом"

Глава Приморья регулярно бывает в зоне проведения СВО. Фото: личный архив Олега Кожемяко

…- Здравствуйте, Олег Николаевич! Мы много раз рассказывали о ваших командировках в зону специальной военной операции. И как-то так сложилось, что никогда подробно не сообщали нашим читателям и слушателям о гуманитарных конвоях, которые через всю страну из Владивостока отправляются в зону СВО. Вы же сами их обычно и провожаете, да?

- Да, правительство нашего края это все организовывает, в том числе, совместно с ветеранскими организациями… Месяца полтора назад мы отправили в Донбасс, в зону СВО, большой такой гуманитарный конвой, порядка 150 тонн. Там - консервы, рис, который выращен в Приморье, различные крупы. Это - доставка через МЧС.

- Недавно по всем телеканалам прошли репортажи, как из Приморья, через всю Россию, в сторону новых российских регионов движется автомобильная колонна…

- А она сформирована по инициативе ветеранов нашей 155-й бригады морской пехоты. Теми, кто раньше в ней служил, их близкими, родными тех, кто служит сейчас.

Потому что для Приморья и для Владивостока это все дорого, знакомо и близко. Поэтому, конечно, такие добрые порывы - они у нас в каждом районе края.

- А автомобили - это тоже в подарок?

- Да, наши приморские ребята собрали средства, купили шесть автомобилей - именно те, которые нужны нашим воинам. И вот эти машины своим ходом отправились в пункт назначения. Колонна прошла уже через 18 регионов. Мы очень благодарны губернаторам - всюду были организованы торжественные встречи. А это - 26 городов.

Ну, а сейчас гуманитарная колонна прибыла уже непосредственно к месту, где располагается наша 155-я бригада.

Примечательно, что мы отправили туда и икону Александра Невского - ее уже передали бойцам. Ну, и плюс - посылки от родных. Да, нам здесь и министерство обороны помогает, тут лесники сейчас отправили порядка 50 вагонов пиломатериалов - во все наши части, которые дислоцируются там. Безусловно, придет и техника вслед за этим.

Мы живем здесь хоть и мирной жизнью, но, думаем о передовой, о тех ребятах, которые там сейчас.

Все Приморье объединено в единую семью, с тем, чтобы быстрее завершилась специальная военная операция и воины вернулись домой живыми и здоровыми. Мы все для этого стараемся сделать.

- Олег Николаевич, вы там, в зоне СВО, были восемь раз и, наверное, вам известна обратная реакция – что говорят бойцы, командиры…

- Ну, вы же служили в армии, да?

- Да.

- Когда мы получали посылки - это была такая приятная для души весточка из дома.

А здесь посылки со всем домашним - за 9 - 10 тысяч километров приходят.

Конечно, ребят это согревает теплом.

Слава Богу, у нас очень такие люди и добрые, и отзывчивые, и патриотично настроенные в Приморье.

- У вас есть возможность поздравить россиян с праздником, который раньше назывался «Мир. Май. Труд».

- Он и сейчас - праздник, который так или иначе в душе у нас остался.

«Мир. Май. Труд» - это весна, это как раз мирный труд А сегодня к нему добавляется еще и труд ратный, труд наших воинов, которые все делают для того, чтобы было мирное небо над нами.

И чтобы не распространялась эта коричневая фашистская чума на нашу страну. И чтобы люди, живущие на Донбассе, тоже могли мирно трудиться. Этот праздник объединяет всю нашу большую великую страну. Наших соседей, кто жил в Советском Союзе. Всех людей, кто желает мирно трудиться. Кто рад этому празднику, кто встречал и провожал его и в былые годы, и кто слышал это от своих родителей, бабушек и дедушек и продолжает эти традиции сейчас.

Труд всегда был почетен – и мирный труд, и ратный труд. Во благо мира и труда!

- Спасибо вам огромное! Да здравствует 1 мая! Ура!

- Да. Мир. Май. Труд. С праздником вас тоже с наступающим!