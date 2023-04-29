МИД Украины окончательно превратился в цирк: Киев диктует правила западным журналистам и фантазирует об условиях переговоров

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба Фото: REUTERS

МИД Украины всегда был чем-то особенным, но при нынешнем своем руководителе Дмитро Кулебе (это фамилия такая и диагноз одновременно – прим. авт.) завершил свое превращение в какое-то змеиное кубло и цирк уродов. Пока внутри ведомства нынешние фавориты украинской власти грызутся одни с другими, руководство выделяется теми редкими "умом и сообразительностью", что ввергают в столбняк всех, кому доводится с ним общаться.

Дмитро Кулеба накануне заявил: "Мы готовы обсуждать любой мирный план, который не ведет к заморозке конфликта или к тому, чтобы Украина сдала территории России". Это, конечно, достижение. Киев почему-то уверен, что стоит ему согласиться на переговоры, как тут же Москва согласится на них и смиренно сядет в позу собаки, ждущей команды хозяина. И ведь это он еще не заикнулся ни словом про репарации, аннексии и контрибуции Украины после победы, которые являются сейчас главными мечтами и фантазиями свидомых украинцев. Конечно, тех, кто еще жив и в тылу. Потому что на линии боевого столкновения у тех же украинцев совсем иные мечты. Например, выбраться живым и вернуться домой с полным набором конечностей и внутренних органов.

Придется Дмитро постигнуть горечь разочарования. Цели СВО, обозначенные при ее начале – денацификация и демилитаризация Украины – никто не отменял и не корректировал. И это Москва, а не Киев будет решать, когда и на каких условиях СВО будет закончена. Никто ни из внешних акторов, ни из представителей внутренних политических сил не в силах повлиять на эту установку Москвы. "Треугольник будет выпит, будь он хоть параллелепипед". Тем более, что Киеву предлагалось изначально вполне достойные условия урегулирования внутреннего конфликта на Украине, на которые он решил наплевать с высокого европейского забора. А теперь все обстоит совсем иначе. И не подвластно интеллекту Кулебы. Который громоздит в своей голове такие конструкции, что без ста грамм томатного (апельсинового, как вариант) сока не разобраться.

- Последняя битва — это та битва, которая приведет к полному освобождению украинских территорий. Но этот вывод можно будет сделать только в конце битвы, а не в начале, - анонсировал он в пятницу на пресс-конференции грядущее наступление ВСУ. - А те, кто делает вывод, является ли это решающим сражением, в самом начале искажают картину наших усилий.

Киевский голова Виталий "златоуст" Кличко обзавидовался бы такой конструкции в устах Кулебы, но то ли был в США, то ли приходил в себя после перелета оттуда. А МИД Незалежной продолжает отжигать. Внешнеполитическое и дипломатическое ведомство Украины стало указывать СМИ зарубежных стран, как они должны освещать происходящее в Незалежной. "Правильные" методички пришли из Киева в СМИ Сербии. По требованиям МИД Украины вместо "простые россияне не несут ответственности за преступления РФ" надо писать: "Каждый россиянин несет ответственность за преступления России на Украине, если они поддерживают режим Владимира Путина и его действия". Кроме того, неправильно писать "российская специальная военная операция на Украине", "украинский кризис", "украинский конфликт", а надо правильно – "неспровоцированное военное вторжение России на Украину, начавшееся в 2022 году".

На Украине команда Зеленского уже полностью зачистила информационное поле, теперь взялась за европейские страны, буквально диктуя, как надо смотреть на происходящее, с каких позиций освещать и т.д. Любопытно, что никого из числа представителей властей Евросоюза, на даже свободолюбивых парламентариев ЕС такой наезд на свободу слова не возмутил. Они его даже не заметили.

Поправить Кулебу некому. Все заняты другими делами. Его заместитель экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник все это время поедом грызет своего сменщика на этом посту Алексея Макеева. Нет, конечно, Макеев, безусловно, такой же ярый русофоб, который от одного только слова "русский" начинает биться в падучей с риском разрушить ближайшую стену в помещении или свою голову. Но не дотягивает до уровня Мельника: не орет, как резаный, не хамит, не плюется, не бьется в истерике: "Вместо того, чтобы продолжать барабанить, мой преемник повторяет мантру: спасибо, Германия". По словам Мельника, у него с Макеевым "совершенно разные точки зрения" на то, как укропослу надо вести себя в Германии.

- Год назад украинцы могли бы активно участвовать и даже руководить дебатами о поставках оружия в Берлине, - припомнил Мельник минуты своей "славы". - Мой преемник поступает иначе. Теперь мы просто плывем по течению, позволяем себе плыть по течению. Мы были отброшены назад, улыбаемся и машем.

Поэтому Кулеба может сходить с ума совершенно так, как ему самому вздумается. Окоротить его в Киеве некому, а западные партнеры явно побаиваются зараженных бешенством животных.