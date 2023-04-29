Королева раскрыла главный секрет многолетнего брака с Тарзаном: «Надо почаще обниматься!»

За 22 года отношения Наташи Королевой и Тарзана, кажется, стали более трепетными и нежными Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Наташа Королева готовится встретить семейный праздник – «День абрикосового варенья». Именно им Тарзан (Сергей Глушко) угощал Наташу, когда она впервые пришла к нему на свидание. С тех пор прошло 22 года, но их отношения за это время, кажется, стали более трепетными и нежными. О главном и весьма неожиданном секрете семейного счастья звезда рассказала KP.RU

- Наши отношения прошли и огонь, и воду, и медные трубы. Но мы смогли выстоять! - делится с KP.RU Королева. - Я до сих пор помню наше первое свидание. Это было на съемной квартире Сергея. В тот день на столе у него стояла банка абрикосового варенья: его ему переслала мама. Он меня этим вареньем угощал. С тех пор мы каждый год празднуем красивый праздник - «День абрикосового варенья».

- Подарки уже приготовили на годовщину?

- У Сережи всегда особенно хорошо получаются спонтанные подарки. Он обязательно порадует меня чем-то полезным и нужным. А я Сергею сделаю подарок на века. Подарю ему свою новую песню – «Обниму тебя счастьем». Я надеюсь, что она станет гимном не только нашей семьи, но и всех влюбленных. Сережа, кстати, ее уже слышал. Послушал и говорит: «Это же про нас!». Так и есть. Когда у меня спрашивают: «В чем секрет вашего семейного счастья?», я отвечаю однозначно: «В объятиях». Мы очень часто обнимаемся: это полезно.

Наташа до сих пор помнит первое свидание с Сергеем Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Даже ученые подтверждают, что регулярные объятия помогают улучшить климат в семье, взаимоотношения между супругами. Да и вообще здоровье человека, так как они несут в себе мощный терапевтический эффект. Объятия повышают иммунитет, гемоглобин в крови, нормализуют состояние нервной системы. Что тоже очень важно, особенно при нашем графике, когда у тебя – бесконечные гастроли, недосып, огромное количество дел… Бывает, мы приходим домой, уставшие. Включим интересный фильм и обнимаемся (улыбается).

В наше непростое время по-другому никак. Я вообще призываю всех как можно чаще обниматься. Только так мы сможем изменить мир в лучшую сторону. Посмотрите, что происходит: люди оказались разрозненны. Мир кажется совсем обезумевшим. И только взаимное трепетное отношение друг другу, уважение способно это изменить.

- У вас скоро юбилей. Как планируете отмечать?

- Честно говоря, мне хочется куда-нибудь смыться. Но близкие и друзья могут не понять и обидеться. Поэтому у меня сейчас возникла дилемма. В ближайшее время определюсь, что делать.