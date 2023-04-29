Четыре причины аномального роста числа вакансий в России: почему компании внезапно начали искать сотрудников

Аналитики фиксируют небывалый рост вакансий Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ситуация на рынке труда в России стремительно меняется. И если еще год назад из-за неопределенности, неуверенности в будущем и некоей нестабильности вакансий становилось меньше, сейчас аналитики фиксируют их небывалый рост. Для весны такой подъем не характерен.

- Традиционно всплеск предложений от работодателей мы отмечаем в конце августа – начале сентября каждого года, когда около трети от общего числа рабочей силы меняют места работы, - рассказал kp.ru профессор кафедры управления персоналом и психологии, проректор Финансового университета Александр Сафонов.

По данным исследования, самый большой прирост вакансий наблюдается в малом бизнесе. За первые три месяца года увеличение составило 21%. В сфере среднего бизнеса - 15%. В целом же, в прошлом году в этот же период вакансий было около 760 тысяч, сейчас 957 тысяч.

Тенденцию роста вакансий отметили и на сервисе онлайн-подбора персонала «Авито Работа».

- Совокупное число вакансий по итогам первого квартала 2023 года выросло на 154% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причина такого роста — скачок популярности онлайн-рекрутинга и цифровизация экономики, - пояснила руководитель направления по работе с ключевыми клиентами отдела продаж платформы «Авито Работа» Анна Осьмак. - Наибольшее количество вакансий мы наблюдаем в сфере «Производство, сырье сельское хозяйство» (14% от общего объема вакансий на платформе) и «Продажи» (12%).

Эксперты отмечают, что российский рынок труда находится в руках соискателя (это когда вакансий больше, чем предложений). Поэтому начинающим специалистам проще найти работу. Если говорить о массовых профессиях, то очень востребованы курьеры, продавцы, водители, кассиры, администраторы, упаковщики. Кроме того, перед началом сезона отпусков кафе, отели, рестораны заинтересованы в специалистах и нанимают дополнительный персонал для обслуживания гостей.

На сайте hh.ru опубликовано еще одно любопытное исследование по вакансиям от работодателей-промышленников. Итак, в первом квартале 2023 года было опубликовано более 400 тысяч вакансий в промышленной сфере. Это на 22% больше, чем в конце 2022-го и также на 58% больше, чем в первом квартале прошлого года. Причем, в тройку регионов-лидеров попали Москва (11,3% вакансий от всего объема по стране), Петербург (7,5%) и Подмосковье (6,6%). Также в рейтинг попали работодатели Урала, Сибири и юга России.

Эксперт по рынку труда Александр Сафонов объяснил kp.ru, что текущая ситуация обусловлена несколькими факторами.

- Начнем с того, что в предыдущем году все-таки производство сокращалось, - говорит эксперт. - Перспективы были неясными. Какие-то предприятия прекращали работу, поэтому вакансий было меньше. Ныне Минэкономразвития совместно с Росстатом отмечают восстановительный рост экономики, что приводит к росту спроса на рабочую силу. Это первая причина. Вторая – на росте вакансий сказывается сокращение численности работников из-за демографических причин (за последние 5 лет рабочая сила в России сократилась с 71,8 млн человек до 70 млн). Третья причина - определенный дефицит кадров связан с отъездом части граждан за рубеж в прошлом году. Четвертая – частичная мобилизация. Все это сейчас сильно влияет на рынок труда и ломает его привычную структуру.