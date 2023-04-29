Убила и спрятала в ведро: Американка жестко расправилась с шестилетней дочкой своего сожителя

Камера наблюдения сняла, как женщина шла идет по улице и тянет за собой тележку с останками ребенка. Фото: стоп-кадр видео

Полиция маленького городка Харахан в американском штате Луизиана расследует обстоятельства трагической гибели шестилетней девочки. На данный момент главной подозреваемой в убийстве считается подруга отца ребенка.

Отец девочки утром обнаружил исчезновение своей шестилетней дочери и подруги, с которой он жил в последнее время, и бросился в полицию.

Расследование не заняло много времени – вскоре тело девочки было обнаружено в большом пластиковом ведре на лужайке у дома ее матери.

Судмедэксперт определил насильственную причину смерти и многочисленные травмы на теле ребенка.

Изучение записей с камер наблюдения вскоре позволило определить и главного подозреваемого – им оказалась сожительница отца девочки, некая Ханна Лэндон. На кадрах, снятых одной из камер, хорошо видно, как женщина идет по улице и тянет за собой тележку с ведром, в котором позже обнаружили останки ребенка.

На данный момент Лэндон арестована и вскоре будет доставлена в больницу для освидетельствования. Другие детали расследования полиция пока не раскрывает.