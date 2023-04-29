Несмотря на попытки отмены, в Нью-Йорке прошел Месяц русской истории

Одним их главных событий Нью-Йорка, связанных с русской историей и культурой, стало появление на отрезке Восточной 97-ой улицы Манхэттена имени патриарха Тихона. Фото автора

Еще в 2012 году по инициативе Русско-американского культурного центра "Наследие" (РАКСИ) Сенат штата Нью-Йорк принял резолюцию, объявившую апрель Месяцем истории русских и русскоязычных американцев в штате Нью-Йорк. С тех пор РАКСИ ежегодно организует и координирует мероприятия Месяца.

Несмотря на постоянные попытки отмены всего русского в США, Месяц проходит и в этом году.

В его рамках члены РАКСИ и прихожане нью-йоркского Свято-Николаевского Собора побывали на могиле русского композитора Сергея Рахманинова, которому в этом году исполнилось бы 150 лет.

Члены РАКСИ и прихожане нью-йоркского Свято-Николаевского Собора побывали на могиле русского композитора Сергея Рахманинова. Фото автора

Также прошел концерт музыки Рахманинова, Колумбийским университетом совместно с Центром Столыпина продолжилась оцифровка т.н. русских архивов университета, Русский драматический театр Нью-Йорка представил спектакль «Моцарт и Сальери» по пьесе А.С. Пушкина, прошел показ документального фильма «Русские без России» и много других мероприятий.

В этом году одним их главных событий Нью-Йорка, связанных с русской историей и культурой, стало появление на отрезке Восточной 97-ой улицы Манхэттена, на которой расположен Свято-Николаевский собор, имени патриарха Тихона.

Епископ Алеутский и Аляскинский Тихон, ставший впоследствии патриархом, сыграл огромную роль в истории Русской Америки. Он нес служение в Новом свете 7 лет. И именно при нем в Штатах открылась первая православная семинария, был заложен первый камень в строительство Свято-Николаевского собора, освящены десятки новых православных храмов по всей Америке.