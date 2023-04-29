Самара для СВОих: Стивен Сигал и Денис Майданов выступят на первом в новейшей истории России антифашистском фестивале

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Фото: пресс-служба губернатора Самарской области

Окунаясь в прошлое, невольно приходит на ум фраза: Куйбышев – запасная столица государства. Так называли нынешнюю Самару в годы Великой Отечественной войны, когда сюда из Москвы были эвакуированы не только правительственные органы власти, но заводы, фабрики, металлургические предприятия, научные лаборатории и даже театры. Труппа Большого театра продолжала свою деятельность именно в Куйбышеве. Есть в интернете воспоминания человека, которому тогда было 13 лет, и он несколько раз смотрел постановки Большого. Для него провинциального пацана военного времени это была настоящая сказка.

И писатель Василий Гроссман в своем произведении «Жизнь и судьба» описывает, извините за повтор, жизнь той запасной столицы, вынужденной серьезно уплотниться из-за огромного наплыва эвакуированных.

К чему я пишу все это? Мысль моя проста. В тяжелейшие для страны годы Куйбышев стал одним из главных центров, где ковалась победа. И сегодня, когда проводится СВО, и идет самая настоящая борьба с нацизмом, Самара вновь возглавила тыловое движение, внося свой огромный вклад в наше будущее.

- Именно здесь, на берегах Волги, мы понимаем, с чем мы боремся и чему противостоим. Нам пытаются внушить, что мы в изоляции, но это не так - мы не одни. Мы видим поддержку мирового сообщества, - заявил на днях губернатор региона Дмитрий Азаров.

ТОГДА И СЕЙЧАС

Великая Отечественная война стала для Куйбышевской области периодом мощного индустриального становления. Вот лишь некоторые цифры: в 1940 году здесь было 597 крупных промышленных предприятий, а в 1944-м – стало 782, мощность электростанций возросла в 2,5 раза. Производительность труда в промышленности выросла на 270 %. В губернии были построены два самолетостроительных завода, эвакуированных из Москвы и Воронежа, моторостроительный завод, пять заводов, производящих вооружение для самолетов, пропеллерные винты, их пневматическое оснащение. Для подготовки кадров высшей квалификации в Куйбышеве был открыт авиационный институт. За годы войны вузы области дали стране почти 5000 специалистов, в том числе 1173 инженера, 1550 врачей, 1528 учителей, 271 агронома и лесовода, 384 экономиста-плановика.

Сегодня Самара снова держит удар - с первых дней СВО. Причем, сразу по нескольким направлениям. Это и экономика инвестиций, и производственные мощности, и колоссальное увеличение нагрузки на предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), и волонтерство, и культура.

Снова обратимся для наглядности к цифрам: регион по 56 позициям инвестиционного рейтинга показал лучшую динамику в России, 101 предприятие (это более 48 тысяч рабочих мест) были созданы за 5 лет, активно растет производство авиационно-космической техники, оборудования, лекарств, пищевых продуктов. В области работают около 30 ведущих предприятий ОПК.

Из-за санкций многим приходится встраиваться в новые экономические условия – перестраивать логистику, импортозамещать комплектующие, укреплять технологический суверенитет и т.д.

Огромная работа ведет по созданию беспилотников. Важно наладить полный цикл. Благо, в регионе есть достаточные компетенции.

ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ

- Самарская область богата талантливыми людьми, настоящими патриотами, - отмечает глава Дмитрий Аазаров. – Регион становится центром Антифашистского движения России. Здесь, на берегах Волги, очень хорошо понимают, с чем борется страна. Какой античеловеческой идеологии мы противостоим сегодня всем миром.

В Самарской губернии еще в прошлом году развернулось мощное движение волонтеров. Здесь собрали и отправили в республики Донбасса, Херсонскую и Запорожскую области тысячи тонн гуманитарной помощи.

Активно открываются небольшие предприятия и помогают защитникам. Неравнодушные жители области объединяются, чтобы шить и отправлять мобилизованным вещи - носки, балаклавы, шарфы. Самарцы выпускают походные аптечки, сумки для спальных мешков, носилки для раненых, маскировочные сети для защиты позиций и т.д.

Нельзя не упомянуть, что губерния взяла под свое крыло город СнежнОе на Донбассе. Туда поехали сотни самарцев - дорожники, строители, коммунальщики, врачи, чтобы помочь городу восстановиться. До конца 2022 года было возвращено в строй 82 объекта инфраструктуры – школы, медучреждения, социальные, спортивные, коммунальные объекты, жильё, дороги – на общую сумму свыше миллиарда рублей (1,165 млрд. руб.).

ФЕСТИВАЛЬ КАК ОКНО В МИР

А теперь о самом главном. С 1 по 6 мая в Самарской области пройдет первый в новейшей истории России антифашистский фестиваль. Такого масштабного мероприятия не было ни в одном регионе страны. Название музыкальное - «Гитары в строю!». Однако участниками станут не только музыканты, но и эксперты мирового уровня – политологи и историки, поддерживающие борьбу с неонацизмом. Пройдут круглые столы, лекции, мастер-классы, кинопоказы фильмов о Великой Отечественной войне.

- Через музыку, искусство и свободный диалог фестиваль пробудит фундаментальные чувства любого человека, веру в справедливость, торжество правды, - рассказывает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Идея фестиваля «Гитары в строю!» заключается в необходимости международной солидарности, общей борьбе с проявлением фашизма, который в современной действительности приобрел новые формы и масштабы, угрожающие человечеству.

Великобритания, Испания, Италия, Словения, Никарагуа – и это еще не полная география фестиваля! Все это лишний раз доказывает, что попытки отменить русскую культуру, изолировать ее от мира жесткими санкциями не работают. Нынешняя борьба против фашизма не разъединяет, а, наоборот, объединяет здравомыслящий мир.

ЧТО БУДЕТ?

Самара, Тольятти, Чапаевск, Жигулевск, Сызрань, Новокуйбышевск и др. – фестивальные площадки откроются по всей области. Это арт-инсталляции, виртуальные музеи, мастер-классы, просветительские лекции, игровые и творческие зоны. 1 мая участники легендарного международного мотоклуба «Ночные волки» совершат автомотопробег по Самарской области. В Самаре и области пройдут «Ночь военно-исторических музеев» и открытые показы тематических фильмов о Великой Отечественной войне, о борьбе народа с фашизмом и нацизмом. Например, 2 мая в 18.00 на площади Куйбышева и в открытом кинотеатре «Филин» на набережной Самары пройдет открытый показ фильма «Битва за Севастополь».

Стивена Сигала ждут в Самаре 6 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

КТО ВЫСТУПИТ?

С 1 по 6 мая на площадках фестиваля выступят следующие исполнители:

- Джими МакРэй из Великобритании,

- группа LiberАrte из Никарагуа,

- пианист Сашо Гачник из Словении,

- Франсуа Модеме из Франции,

- народный ансамбль России «Гренада»,

- популярная группа из Каталонии Opcio K-95,

- виолончельный квартет «Rastrelli Cello Quartet»,

- российские группы «Зверобой» и «Декабрь».

На гала-концерте по завершении фестиваля выступят заслуженные артисты России Денис Майданов и Сергей Войтенко.

Специальным гостем станет актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал. Он исполнит мировые хиты блюза и свои авторские композиции.

КСТАТИ

Фестиваль получил поддержку на федеральном уровне от Президентского фонда культурных инициатив. Он может стать ежегодной традицией, самым масштабным мероприятием начала мая, предваряющим празднование Дня Победы.