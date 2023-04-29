Киев закупил десятки тысяч мешков для трупов и срочно арендует рефрижераторы: как Украина готовится в контрнаступлению

Украинский Минздрав массово закупил мешки для трупов — 26 тысяч штук на общую сумму на 2,6 миллиона гривен Фото: REUTERS

Министр обороны Украины экс-адвокат Алексей Резников не устает повторять на самых разных площадках, что ВСУ вскоре предпримут широко разрекламированное и постоянно анонсируемое контрнаступление. При этом, у него все время находятся какие-то объяснения, почему этого не происходит.

- Подготовка завершается, кроме оружия и техники еще предстоит ее овладение нашими военными. Мы очень современные системы получили, особенно в части бронированного кулака. Я вам напомню, что кроме танковой коалиции, в которую входят в первую очередь Leopard 2 плюс Challenger, чуть позже приедут Leopard 1, — заявил он буквально на днях и пояснил, что Зеленский дал приказ усилить наступающие части украинскими военкомами. - Есть одна из простых рекомендаций президента Украины. Он дал серьезную рекомендацию главкому Валерию Залежному – подавляющее большинство военкомов, давно сидящих отправлять как военнослужащих на линию соприкосновения. А направлять на их место военнослужащих, получивших ранения, знающих, в том числе, как правильно проводить работу по реализации мобилизационных потребностей. А то многие люди, сидящие там веками, поросли мхом и корнями.

В войсках, правда, сильно сомневаются, что кроме морального удовлетворения солдат, от бывших военкомов будет хоть какая-то польза, поскольку они все офицеры, которые будут претендовать на командные должности, но никто из них не имеет боевого опыта.

Впрочем, есть и другая причина.

- Если в глобальном смысле, в высоком процентном режиме мы готовы, дальше вопрос за Генеральном штабом, командованием. Как только будет воля Божья, погода и решение командиров - мы это сделаем, — заявил Резников. Насчет воли Божьей Джозеф Байден уже давно ее высказал, ведь в Киеве признают лишь одно главное божество – президента США. А вот что касается погоды, то тут ни Байден, ни Блинкен не помогут. Разве что какой колдун или карпатский мольфар. Мольфар, не мольфар, но вот штатный астролог (!) Офиса президента Украины считает, что Украине не надо сейчас идти в наступление из-за - правильно (!) – ретроградного Меркурия.

Однако, это все присказки. А в реальности Украина готова к наступлению. И уже даже прикинула, где будет складировать трупы ВСУшников. Помнится, пару недель назад "КП" писала, что волонтеры ищут морозильные камеры и ледники для "передержки" трупов убитых украинских солдат. На срок от 5-ти дней до 2-х недель и с оплатой от 3000 гривен за единицу хранения. А что еще делать, когда морги переполнены, могильщики копают чуть ли не в 3 смены? Только изыскивать внутренние резервы.

А теперь и в Краматорске на улицах города неподалеку от морга неподалеку появились объявления об аренде фургонов-рефрижераторов: "Внимание! Срочно требуется водитель с фургоном-рефрижератором для перевозки крупногабаритных грузов. Мойка авто и устранение запаха из салона за наш счёт". Цена, по всей видимости, по договоренности. Оборудованных мест хранения и средств транспортировки тел ВСУшников не хватает уже сейчас, а что будет сразу после начала контрнаступа?

- По итогам на 1 апреля 2023г, в период с 1 декабря 2022 по 31 марта 2023 г., среднее суточное количество "умерших на ЛБС" составляет 423 человека /сутки! И это речь идёт ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО об Одесской области, – пишет один из украинских ТГ-каналов со ссылкой на " общение с одним из "уполномоченным" Минюста Одесской области". - А теперь немного математики : 4 месяца * 30 дней * 423 человека = 50 760 ЧЕЛОВЕК! Это БЕЗ УЧЕТА обычных смертей от инфарктов, инсультов, рака и др.

Это украинский ТГ-канал про украинские потери и только из Одессы и области. Правда, справедливости ради стоит отметить, что именно в Одессе военкоматчики зверствовали больше всего. Тем, кто им не верит, они предлагают посчитать и убедиться самим: "Все эти данные легко коррелируются с медиа материалами по "заселению кладбищ патриотическими флагами", локальным реестрам кладбищ о выделении мест захоронения, а также выделение дополнительных территорий под кладбища".

Именно поэтому украинский Минздрав массово закупил мешки для трупов — 26 тысяч штук на общую сумму на 2,6 миллиона гривен. "Мешки для транспортировки", как они обозначены на сайте госзакупок должны закрываться герметично и выдерживать груз весом до 200 кг.

Наверное, очень не зря Зеленский вчера объяснил: "Украина сумеет отразить российские силы, а также вернуть Крымский полуостров под контроль. Мы хотим спасти как можно больше жизней, поэтому количество оружия имеет значение. Запад должен продолжить поставки Украине вооружений. А другим странам дешевле сейчас поддержать Украину, чем увеличивать риски третьей мировой войны".

Как они намерены "освобождать и спасать", опять же, на днях объяснил разоткровенничавшийся советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

- Юридически мы имеем право уничтожать все, что находится на территории Крыма, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, - заявило это взбесившееся существо, которого 19 лет назад депортировали из Белоруссии за клевету.

Я, с учетом всего этого, вот что думаю, неуважаемые укропанове – маловато вы закупили мешков для трупов.