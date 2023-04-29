Секретные чертежи британской подлодки нашлись на полу туалета в пабе

Документы об атомной подводной лодке Королевского флота Великобритании HMS Anson нашли в туалете паба Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помеченные как «конфиденциальные» документы об атомной подводной лодке Королевского флота Великобритании HMS Anson были найдены на полу одного из британских пабов.

Стоимость лодки оценивается в 1,3 млрд. фунтов стерлингов, пишет The Sun.

Источник в штабе ВМФ Великобритании сообщил журналистам, что в найденных документах содержатся чертежи и информация о том, «как подводникам и подрядчикам понять взаимодействие систем субмарины».

Гриф «конфиденциально» относится в военном документообороте британских военных к секретным, пусть и классифицируется на один уровень ниже грифа «секретно».

Расследование уже начато. Главной версией, по словам военных, считается та, согласно которой «кто-то взял найденные страницы для изучения».

- Приятно видеть приверженность подводников тренировкам, но паб – неподходящее для это место, – считает бывший капитан подлодки Райан Рамзи.

Но пока найти виновника произошедшего не удалось. Владельцы паба подтвердили, что среди их посетителей часто бывают военные моряки, равно как и в заведении бывают и иностранцы. Так что версия о том, что в туалете произошла передача секретной информации представителю иностранной разведки, не исключается.