Постановщик «Левиафана» Андрей Звягинцев рассказал, что спасло ему жизнь после тяжелейшего коронавируса

Организм режиссера Андрея Звягинцева не реагировал ни на один антибиотик Фото: Борис КУДРЯВОВ

О том, что знаменитый российский кинорежиссер Андрей Звягинцев перенес коронавирус, причем в чрезвычайно тяжелой форме, было известно давно. Но сейчас Звягинцев поделился подробностями в беседе с Forbes Kazakhstan.

Коронавирус практически разрушил легкие Звягинцева: они были поражены на 92 процента. Дышать он мог лишь с помощью ИВЛ. В результате 17 августа 2021 года его отправили в Германию на пересадку легких (с тех пор он в Россию не возвращался). Он находился в состоянии комы. «Меня ввели в искусственную кому, в которой я пробыл 40 дней. Это не могло не отразиться на периферической нервной системе, кома имеет такие последствия. Кроме того, у меня была легочная эмболия. Я собрал полный «букет тотального ужаса», реально умирал и воскресал – дважды как минимум. Врачи считали: всё, этот парень не жилец» - признался Звягинцев.

Организм режиссера не реагировал ни на один антибиотик (а именно они справляются с бактериями, представляющими особую опасность для больных коронавирусом). Звягинцев рассказывает, что помог случай: «В группе моих врачей оказался парень из России, который очень серьезно был в теме бактериофагов. (Они могут заменить антибиотики, поскольку тоже уничтожают бактерии. - Ред.) Он предложил использовать этот метод. Низкий поклон и ему, и людям, которые занимаются бактериофагами в Тбилиси (там есть целый институт, который производит эту штуку). Врач, лечившая меня, совершила, по сути, подвиг: в Германии врач должен строго следовать протоколу лечения; она же поступилась этим принципом и сказала: давайте попробуем».

Судя по всему, пересадки легких все же удалось избежать. И это большое счастье: известно, что лишь около 50% людей, перенесших такую трансплантацию, живут дольше пяти лет. Но Звягинцев около года провел в кровати, в лежачем положении, потом пересел в инвалидное кресло, и только несколько месяцев назад начал с него вставать. Сейчас он находится во Франции. Ему необходимо год-два для реабилитации (режиссер уточняет, что два года с момента начала реабилитации будут только следующей весной).

Андрей Звягинцев родился в Новосибирске в 1964 году. По основному образованию он актер. Его режиссерский дебют, «Возвращение», в 2003 году попал в конкурс Венецианского кинофестиваля и был удостоен главного приза, «Золотого льва». Картина «Елена» (2011) получила специальный приз в программе Каннского кинофестиваля «Особый взгляд», «Левиафан» (2015) попал в основной каннский конкурс и получил приз за сценарий, «Нелюбовь» (2017) там же была награждена Призом жюри. Кроме того, «Левиафан» и «Нелюбовь» номинировались на «Оскара» в категории «Лучший иноязычный фильм». Обе ленты получили еще множество призов. В 2018 году Звягинцев входил в жюри Каннского кинофестиваля.