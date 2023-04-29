Польшу веками готовили для миссии по натравливанию на Россию: что на самом деле значит захват школы при посольстве в Варшаве

У посольства РФ в Польше не первый раз возникают проблемы. Например, в феврале 2022 года здание обстреляли металлическими шариками Фото: Shutterstock

Захват польскими властями школы при посольстве РФ в Варшаве, вызвал широкий отклик.

Журналист и политолог Андрей Афанасьев, выступивший в эфире радио «КП», считает, что «форма собственности здания абсолютно не имеет значения, когда принимается политическое решение его экспроприировать».

- Нам нужно понимать, что Польшу десятилетиями, веками готовили для миссии по натравливанию на Россию, для того, чтобы Польша была анти-Россией. Со временем Запад вырастил еще одну анти-Россию, которая называется Украина. И, самое главное, что по тому же самому принципу – используя религиозный фактор и фактор русофобии, учитывая, что и польский народ, и те, кто называется себя украинцами, являются по происхождения близкими нам народами, но с измененными, латинизированными, романизированными мозгами, и нет ничего удивительного в том, что вот такую ненависть и воспитали. – сказал он. – Нужно понимать, что против нас идет война, и нужно реагировать жестче, реагировать не зеркальными мерами, а ассиметричными – забирать польский бизнес, жестко давить везде, где мы можем давить на территории России, и понимать, что надолго мы вошли в фазу открытого противостояния с Западом, а авангардом этого Запада против нас как раз и будут прибалтийские страны, Польша и то, что останется от Украины, и будет под их контролем и влиянием…

Польские элиты заточены на русофобскую антироссийскую деятельность. Польша - единственная из относительно крупных стран Европы, где к власти разрешили прийти националистам. Мы прекрасно понимаем, что в любой европейской стране, стране Евросоюза, правят не те, кого выбирает народ, а правят те, кого разрешают народу избрать. Вот в Польше, в стране достаточно право мыслящей, консервативно мыслящей, патриотично мыслящей, разрешили победить националистам. Тем же самым националистам, которым в жизни не разрешат победить в Италии, Франции, Германии и Испании, просто потому, что «старая» Европа нужна для другого. А в Польше разрешили победить националистам. Потому что эти националисты направлены против России. В отличие от западных национализмов старой Европы, у которых свои задачи. Польшу накачали русофобской идеологией, Польшу накачали вооружением, в Польше укрепили экономику. И все это с одной целью – противопоставлять России, давить на нее… Это вызов надолго, на очень серьезное противостояние, и не нужно искать каких-то способов их оправдать, не нужно искать возможностей наладить диалог. Долгое время не с кем будет вести диалог на Западе. Диалог на Западе мы будем вести после нашей победы с теми, кто там останется.

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