Геннадий Онищенко: На майские праздники надо бояться не «Арктура», а клеща

Депутат Государственной Думы РФ, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

…- Геннадий Григорьевич, здравствуйте! У нас же праздники на носу, можно сказать. Вот как себя вести, чтобы «Арктур» не подхватить, чтобы от ковида увернуться…

- Вы слишком боязливы… Будет 1-го числа государственный праздник, и 9-го. А все остальные дни у нас обычные - рабочие и выходные. А что мы делаем в такие дни?

- Маски надеваем, целуемся в масках.

- Встаем пораньше, делаем зарядку, у кого-то другая есть привычка.

- Какая?

- Надеть спортивный костюм и - километров на 10… Затем завтракаем, подаем завтрак в постель супруге, да.

- Или наоборот.

- Ну, наоборот - это в трудовые будни… Сейчас похолодало, но в любом случае, я думаю, что первая декада мая - это период перемены привычек. И тут начнется новый годовой цикл, когда мы - особенно те из нас, кто не обременен каждодневным хождением на работу, отправятся на дачу, к своим грядкам. А это значит, что мысли обо всем остальном уйдут на второй план.

- И даже об «Арктуре»?

- Да. Поскольку на грядках же особенно не побалуешь – надо и полить, и прополоть, и вовремя удобрениями подкормить… Так что, появятся новые серьезные заботы, и все эти глупости, которые каждый день изливаются немеряно из телевизора, - они будут забыты.

- То есть, и пусть душа о всяких эпидемиях не болит?

- Только единственное, что нужно не забыть… Когда вы приедете в свой район, где у вас там дача или домик в коттеджном посёлке, надо поинтересоваться: дескать, а что у нас тут делается с клещом?

- А у кого поинтересоваться-то?

- Мои коллеги - из Роспотребнадзора и не только - все подробно объяснят, расскажут о мерах, которые нужно принимать, поведают, какова на сегодняшний день обстановка.

- Ну, и какова же?

- Ну, в Подмосковье ситуация благополучная, но у нас же столичные жители не только в Московскую область приезжают, а …

- Но и в Турцию.

- Турция – там шести соток нет, по-моему, ни у кого, там самый минимальный счет начинается с нескольких гектаров, мне представляется. Те люди, которые там столько имеют, они с клещами встречаться не будут…

- Тогда нужно одежу закрытую носить, да?

- Ну, если ваш администратор или кто там у вас в этом поселке…

- Да у меня и дачи-то нет, какой администратор…

- Если он ответственный работник, так перед вашим приездом везде уже провели инсектицидные работы… То есть, клещи уничтожены в том периметре, в котором находится ваш поселок. А если вы пойдете в лес, правда, пока там еще делать нечего, он не просох, он пока не так приветлив, как бывает летом… Это если мы говорим о праздниках.

- Конечно.

- Если вы рискнёте пойти в незнакомый лес или в неизвестную рощу - в этом случае одежда ваша должна быть закрытой. Ежели ж же клещ вас там все же встретил - немедленно обращайтесь к врачу, в медпункт - там обязательно помогут. Вызовут скорую…

- А сейчас у вас есть возможность поздравить ваших фанатов в эфире Радио «Комсомольская правда» и в сетях, и на сайте - с наступающим праздничным днем, который назывался «Май. Мир.Труд».

- Да, действительно, всех - с праздником! Но давайте посвятим этот праздник и мыслям о том, как помочь нашим ребятам, которые находятся на специальной военной операции…

- И не только мыслями.

- Можно даже помолиться за их здравие и благополучие. Им это особенно важно. Удачи пожелаем. Даже вот 1 мая мы имеем возможность праздновать, благодаря им. С праздником!

- Согласен. Спасибо вам огромное.