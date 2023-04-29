Украина решила превзойти "Великую Германию": генерал ВСУ бредит о судьбе страны после поражения

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник Фото: Кадр видео

Право слово, есть что-то неприличное в украинской фамилии Мельник. Как будто кто-то в приличной компании вдруг воздух шумно испортил. Российские Мельниковы и иже с ними, например, вполне приличные люди, а вот украинские Мельники, а я знаю, например, троих – как один - придурки и тупые хамы, живущие со своими нездоровыми фантазиями, в основном про то, как они бьют, режут и душат москалей.

Есть, например, нынешний заммининдел Украины Андрей Мельник, бывший посол Незалежной в Германии. Про него уже столько написано, что лишний раз поминать и не хочется. Есть еще содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник. Этот персонаж мриет (мечтает) о "возвращении" Крыма и уверен, что Украина будет это делать в три этапа".

- Подготовка оперативных планов, военных сил и средств является лишь составляющей этапа — критически важной, но недостаточной. Не менее важен здесь комплексный пакет невоенных сил и средств оперативного восстановления контроля и последующей поддержки жизнедеятельности на деоккупированных территориях, — описал он первый этап и перешел сразу к основному второму. - Это должна быть именно военная операция, хотя и, возможно и желательно, без интенсивных боевых действий. Я очень надеюсь, что предстоящая крымская кампания станет примером применения одного из главных принципов искусства войны (Сунь-цзы), заключающегося в подавлении сопротивления врага без боя.

А вот третий этап – непосредственно "длительный процесс реинтеграции".

- С пассивными антиукраинскими настроениями, очевидно, придется иметь дело еще долгие годы, но угроза активного сопротивления местного населения, на мой взгляд, не слишком высока при отсутствии или эффективной нейтрализации внешнего влияния, предается этот "эксперт" своим фантазиям. - В любом случае следует сделать все возможное и необходимое, чтобы решение одной неотложной проблемы не превратилось в новую долгосрочную проблему.

Фантазии своего однофамильца в отношении того, что надо делать с крымчанами, поддерживает, правда, в гораздо более жесткой форме командующий ВСУ в Харьковской области генерал Сергей "Марсель" Мельник.

- Эту ситуацию решит законодатель. У нас есть для этого высший законодательный орган – Верховная рада Украины, которая должна принять какой-то правовой акт, закон после деоккупации наших земель, как мы будем решать эту ситуацию. Прежде всего, фильтрацию они должны пройти, потому что – те русские, которые на сегодняшний день поддерживали, например, этот террористический режим или помогали, содействовали и так далее – это уже однозначно с ними будут работать именно следователи и правоохранительные органы, - мечтает генерал совершенно по-нацистски, но демонстрирует "милость" к "лояльным" Украине русским крымчанам. - А те, которые, например, наоборот, не поддерживали, а поддерживали местных жителей, тут должен быть такой тонкий подход, потому что желают жить на Украине – пусть живут.

Милостив барин. Гуманен. Разрешил. Спасибо, кормилец.

Кстати, про нацистские настроения генерала – это не зря и не просто так сказано. Он очень симпатизирует "Великой Германии", но надеется, что Украина ее превзойдет.

- Через 5 лет после конфликта Украина будет самым передовым государством в мире, оно будет иметь самую мощную армию и, наверное, экономику, и не только. Потому что всё. Всё будет иметь, - уверен он и приводит в пример, кстати, все ту же Германию. - После того, как…Смотрите, есть прекрасный опыт – Германия. Великая Германия, которая проиграла войну и стала практически самой передовой страной мира. Мы обойдём ещё и Германию.

Германия стала такой, потому что усиленно работала, но перед этим прошла денацификацию. И, к слову, этот процесс начался после того, как Германия проиграла свою войну, а не победила в ней. А этот факт генерал явно упускает в ходе своих рассуждений, потому что Украина у него "обязательно победит". Уже ближайший "контрнаступ" покажет всему миру, что такое украинская армия. Потому что российская армия, по его словам, "это и вовсе не войска, которые умеют воевать".

- Ещё при Советском Союзе всё, что могла делать Россия – это очень хорошо копать, у них были сильно развиты именно инженерные технологии – РЭБы, построение фортификаций – это было действительно на высшем уровне. Но смотрите, всё равно сейчас мы сражаемся не человеческим ресурсом – технологиями, новейшим оружием, умом, чтобы знать, какая тактика у них, обойти, обмануть, - откровенно начал бредить генерал в студии, совершенно игнорируя и действительную картину на полях боев и тот факт из истории "древних укров, выкопавших Черное море", что копателями были как раз не русские.

- Любое контрнаступление с нашей стороны будет эффективным, потому что мы на своей земле. Враг не сможет удержаться, усидеть там и ответить: да пошли ж они эти украинцы, за что же я умираю? – обрисовал генерал Мельник перспективы контрнаступления ВСУ. - Инстинкт самосохранения всё равно сработает, и как бы они ни хотели, они отступят, откатятся. Поэтому, как только мы накопим современного оружия, боеприпасов и так далее, я думаю, что это будет очень серьёзная операция, которая покажет ещё миру, что такое украинская армия.

Конечно, спасибо, Господи, что у ВСУ есть такие генералы. Но недооценивать противника категорически нельзя. Потому что эти люди с больным сознанием командуют полками и бригадами озверелых нацистов, только и мечтающих бить, уничтожать, стрелять, убивать. Кстати, такие настроения не только у ВСУшников, готовящихся пойти в наступление, но и у их руководителей в Киеве. Как сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, "ВСУ имеет право уничтожать все и всех в Крыму и Донбассе, на территориях Херсонской и Запорожской областей".

Честное слово, таких Мельников украинских самое лучшее – взять и отменить. Как понедельники в песенке про дикарей.

Но с чего они взяли, что российская армия будет просто наблюдать за действиями ВСУ, а не разгромит украинское наступление и даже не окажет никакого сопротивления. Ведь их сценарии возможны только при этом варианте.