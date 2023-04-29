Зеленский пообещал отстреливаться, когда русские будут брать его в плен

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Извините, конечно, но Зеленский окончательно превратился в существо под веществами. Наткнулся я в Сети на кусок видео, где он беседует с известным украинским тележурналистом Дмитрием Комаровым. Это пестня. Не песня, а именно что пестня. Украинская и лирическо-трагическая, если по замыслу авторов. Но совершенно комедийная, если смотреть со стороны.

- Пан президент, а вот пишут, что у вас был пистолет?

- Таки у меня есть, да, да, да.

- Вы умеете, тренируетесь?

- Ну да, я умею. Представьте себе президента Украины в плену у русских, - и оба замолчали, явно представив себе эту грустную картину…

- Это позор, - прервал его Зеленский.

- Так для этого пистолет?

- Нет, ты шо, мы сами себя – нет, - было видно, как Зеленского покорежило от одной только мысли об этом, и он, воспрянув, жизнерадостно пояснил. - Отстреливаться.

Собственно говоря, всем и так было понятно, что Зеля – это вам не Гитлер, хоть его тоже называют фюрером, правда, с приставкой нарко-. Не лох какой-нибудь, за идею гибнуть – не его планида. Он богатств накопил, жизнь сам любит и стреляться или там яд принимать не станет. Да и кишка для этого у него тонка.

Но вот такой показушный героизм, основанный просто, по-украински выражаясь, на брехне – это исключительный стиль президентов Украины.

Помнится, как экс-президент Украины и первый ее глава в качестве Незалежного государствам Леонид Кравчук тоже храбрился: "У меня есть разрешение на все оружие, нарезное и ненарезное, на каждый ствол. Могу отбиваться, если придут, долго". И даже обещал стрелять "москальских десантников", когда они будут спускаться на парашютах, из своего ружья, которое принадлежало аж самому Герингу.

Знаковая преемственность, скажу я вам: из ружья немецкого нациста №2 – да по русским десантникам. Может, и "парабеллум" Зеленскому Кравчук умерший почти год назад, оставил в наследство?

Цирк уродов с клоунами-дегенератами. Извините. Стоит вспомнить, как они с Арестовичем всерьез уверяли, что отстреливались от русского десанта в Киеве в правительственном квартале. От десанта, который явился к ним в наркотическом бреду.

Но самое интересное, что это существо, которое на самом деле не застрелится и не будет отстреливаться, а бросит пистолетик на землю, сейчас вовсю твердит о контрнаступлении, обещает успех в боях, а подспудно понимает, что не будет ничего этого и непроизвольно у него это вылетает про "президента Украины в плену у русских". А совсем не наоборот.

И кто-то еще собирается с ним всерьез о чем-то договариваться?

Вольдемар, хотите ценный совет? Спилите мушку на пистолете. И на всем остальном личном оружии. Вам будет не так больно.