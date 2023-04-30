Строительство масштабного водовода Дон – Донецк выходит на финишную прямую

Завершается заполнение систем масштабного водовода Дон – Донецк. Фото: Минобороны РФ

Сегодня военные строители заполняют отрезки водовода, под повышенным давлением, проверяют качество стыков, тестируют насосное оборудование для работы в разных режимах.

Фото: Минобороны РФ

Остается пройти последнюю, восьмую станцию. Далее начнется выпуск воды в канал Северский Донец, откуда ФГУП ДНР «Вода Донбасса» будет забирать ее для нужд региона. Постепенно мощность сооружения выйдет на проектную. Начнется заполнение Макеевского и Верхне-Кальмиусского хранилищ.

Фото: Минобороны РФ

Тем временем «Вода Донбасса» готовит системы водоснабжения Донецкой народной республики к приему воды. На фильтровальных и насосных станциях, гидротехнических сооружениях проведены планово-предупредительные работы и техобслуживание оборудования. На магистралях отремонтировали аварийные участки, заменили запорную арматуру. В Донецке идет оптимизация локальных систем водоснабжения, обновление внутригородских сетей.

Фото: Минобороны РФ

Напомним, водовод река Дон – Северский Донец – Донбасс не имеет аналогов в современной России. Уникальный инженерный объект в рекордные сроки, за 4 месяца, возвели специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России (ВСК) и предприятия со всей страны. Обычно такие трассы строят несколько лет.

Фото: Минобороны РФ

Строительство гидротехнического сооружения ведется по поручению Президента России. Это было сделано во избежание гуманитарной катастрофы, которая могла возникнуть в результате разрушения ВСУ объектов ключевой инфраструктуры Донбасса.