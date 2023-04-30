«Вставайте в наши ряды. Победа будет только за нами!»: Минобороны РФ выпустило новый ролик о службе по контракту

Авторы ролика поговорили с гвардии прапорщиком Сергеем Марченко, который по зову сердца стал участником специальной военной операции Фото: Кадр видео

Министерство обороны РФ выпустило новое видео с призывом к жителям страны записаться на службу по контракту в российской армии.

Авторы ролика поговорили с гвардии прапорщиком Сергеем Марченко, который по зову сердца стал участником специальной военной операции для того, чтобы бороться с нацизмом и защищать Родину.

Марченко рассказал, что более 20 лет находился на гражданке, но решил, что в непростое для России время должен вновь встать в ряды российской армии.

«Наши отцы, наши деды во время Великой Отечественной войны стояли насмерть за нашу Родину. Многие, даже дети, бежали на фронт, чтобы взять в руки оружие и бороться с нацизмом. Сейчас нацизм опять поднимает свою голову, но мы эту голову отрубим», - заявил прапорщик.

Он также призвал всех жителей России не сомневаться и записаться на военную службу.

«Сомнения все прочь, вставайте в наши ряды, берите в руки оружие, защищайте нашу Родину. Победа всегда будет только за нами», - уверен Марченко.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны России выпустило ролик, популяризирующий службу по контракту в российской армии. В оборонном ведомстве отметили, что сейчас России, как никогда, нужны люди с крепким характером, готовые постоять за Родину.