Герой спецоперации «Z» гвардии сержант Васильченко ликвидировал засаду ВСУ на колонну

Гвардии сержант Андрей Васильченко и гвардии ефрейтор Евгений Степанов Фото: Минобороны РФ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Баба бьет задом, передом, а дело идет чередом», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще предупреждал воинов: «Не выбрасывайте никогда апельсина, пока в нем есть еще содержимое».

ДЕСАНТНИК ПРИКРЫЛ ФЛАНГ ОТ ГРУППЫ ВСУ

Гвардии ефрейтор Евгений Степанов

"Механик – водитель гвардии ефрейтор Евгений Степанов, действуя в составе подразделения Воздушно-десантных войск, выполнял задачу по обороне опорного пункта от вооруженных формирований украинских националистов. В ходе боя Евгений, действуя смело и уверенно, прицельным огнем из личного стрелкового оружия сковал действия противника, предпринявшего попытку обойти опорный пункт с фланга. Ведя прицельный огонь по врагу, Павел уничтожил группу противника численностью до 5 человек, чем предотвратил прорыв обороны опорного пункта на фланге. Благодаря мужеству и самоотверженности гвардии ефрейтора Евгения Степанова задача по обороне опорного пункта была выполнена без потерь.

ЛИКВИДИРОВАЛ ЗАСАДУ НА КОЛОННУ

Гвардии сержант Андрей Васильченко

"Водитель автомобильной роты материального обеспечения гвардии сержант Андрей Васильченко неоднократно выполнял боевую задачу по доставке боеприпасов российским подразделениям на линию боевого соприкосновения. Перевозя груз, не раз подвергался артиллерийским обстрелам, грамотно используя рельеф местности, выводил автомобиль в безопасную зону. В ходе одного из рейсов, Андрей обнаружил наблюдательный пункт националистов, о чем произвел доклад командованию и незамедлительно организовал вывод колонны из зоны обнаружения противника, после чего занял позицию и скрытно вел наблюдение за действиями противника. С прибытием подкрепления наблюдательный пункт националистов был уничтожен. В ходе боя гвардии сержант Васильченко лично ликвидировал четырех националистов. Смелые и решительные действия гвардии сержанта Андрея Васильченко позволили уничтожить засаду на колонну и выполнить поставленную задачу без потерь".