Вячеслав Володин прилетел на Кубу укреплять антиамериканский блок

D Гаване приземляется самолёт с российской делегацией во главе с Председателем Думы Вячеславом Володиным. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Гавана встречает непривычной тишиной и пустыми улицами. Помимо полувековых американских санкций, на Остров Свободы обрушилась новая напасть — бензиновый кризис, достать машину с полным баком — проблема.

Раньше республика получала топливо от братской социалистической Венесуэлы, но последнее время, спасая США от бензинового голода, администрация Байдена усиленно работает с Каракасом. И даже про признанного Белым домом «альтернативного президента Венесуэлы», либерала-оппозиционера Хуана Гуайдо, все как-то сразу забыли.

Что ж, предложение на рынке ограничено, и волей-неволей Каракас перераспределяет поставки в Штаты, ведь американцы готовы платить. А Куба бы и рада тоже купить чёрное золото — да не на что. Из-за пандемии рухнул туризм — одна из главных отраслей национального дохода — и до сих пор не восстановился.

Но друзья познаются в беде. 29 апреля 2023 года в Гаване приземляется самолёт с российской делегацией во главе с Председателем Думы Вячеславом Володиным. Помимо депутатов, на борту — члены Совета Федерации и чиновники из Правительства РФ.

И можно не сомневаться: в числе вопросов двусторонних рабочих групп за закрытыми дверями — обсудят и экономическую поддержку. Причём, в отличие от прежних времён, партнёрство будет не односторонним — даже сейчас Куба принимает до 10 тысяч российских туристов в месяц, и это число обещает расти. Тем более, что другие места отдыха, наподобие недружественной Европы, ныне по понятным причинам закрыты.

Депутаты проводят в Гаване на тридцатиградусной жаре всего пару часов (хотя некоторые обыватели наивно считают такие поездки «необременительным отдыхом») — и сразу на правительственный борт, возвращение в Москву. В сумме за двое суток — туда-обратно — они проведут в самолёте почти 40 часов. (Привычные прямые маршруты через Европу и Северную Атлантику затруднены, приходится летать в обход — прим. ред.) И ни поспать, ни отдохнуть толком. Попробуйте сами этак.

Вот такая она — незаметная со стороны, но важная работа по укреплению наших связей с геополитическими союзниками с помощью парламентской дипломатии.

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